Pablo Iglesias dejará el Gobierno para disputar la presidencia de Madrid a Ayuso

Dudo mucho que deje el gobierno, no le creo, tampoco Iva a dejar su piso de Vallekas, pero todo puede ser. De momento su discurso no cambia “arrebatar el poder a la ultraderecha” y lo dice uno de extrema izquierda, que se reconoce comunista siendo el comunismo, como el fascismo ideologías que sienten alergia por la democracia. El no conseguirá nada por si solo. Pero ya se sabe que las coaliciones, alianzas y pactos de despacho pueden echar a los partidos más votados por los ciudadanos. Pobre Madrid si este aspirante a dictador populista llega a tener algún cargo. Aquellos que se quejan de que Madrid atrae empresas quizás deberían plantearse el por qué es así, facilidades para instalarse entre otras. Y para el que no lo sepa puede hacer una sencilla prueba como ciudadano, cuando haga la declaración de la renta pongan como comunidad de residencia Madrid y luego cambien a Extremadura, verán la diferencia entre pagar o pagar poco o que te devuelvan, por no hablar del impuesto de sucesiones, etc. quizás habría que pedir a otras comunidades algunas de las políticas que hace Madrid, nos vendría mejor como ciudadanos y contribuyentes. La prueba es sencilla.