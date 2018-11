Pablo Iglesias: 'Gana la banca, pierden los ciudadanos'

Las reacciones a la decisión del Tribunal Supremo de que vuelvan a ser los clientes los que paguen los impuestos de las hipotecas no se han hecho esperar.

Uno de los primeros ha sido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que contundente ha sentenciado: "Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada. La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría".

Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado: "Los bancos privados son unos ladrones, el principal enemigo de las democracias y los responsables de saquear nuestras economías. Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado".

Por otro lado, Pablo Echenique ha asegurado que "no les importa destruir el prestigio de nuestro sistema de justicia con tal de que la banca se siga forrando a costa de la gente".

En la misma línea, Carles Puigdemont ha asegurado en Twitter: "El dinero del rescate se lo quedan y no lo devuelven, y los gastos de las hipotecas te los hacen pagar. Pero la culpa de que no haya suficiente dinero para políticas sociales la tienen los grupos independentistas porqeu no votarán los presupuestos del PSEO, calro". Dentro del panorama catalán, Xavier García Albiol también ha sorprendido en Twitter por publicar su crítica a la decisión del Supremo que ha calificado de "grave error".

Els diners del rescat se'ls queden i no els tornen, i les despeses de les hipoteques te les fan pagar. Però la culpa que no hi hagi prou diners per a polítiques socials la tenen els grups independentistes perquè no votaran el pressupost del psoe. És clar. https://t.co/nJSRih0gr7 — Carles Puigdemont (@KRLS) 6 de noviembre de 2018

Reacciones en defensa de la decisión

Más allá de las múltiples críticas, las opiniones en pro de respetar la decisión judicial tampoco se han hecho esperar. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho que "hay que respetar" las resoluciones judiciales.

Una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo, Valerio se ha referido muy brevemente al criterio establecido por el alto tribunal respecto al impuesto hipotecario, simplemente para recordar la obligación de respetarla.