El Parlament de Cataluña no publica la moción sobre la autodeterminación aprobada hoy

El Parlament catalán no publicará en su boletín oficial la moción sobre la autodeterminación aprobada este martes y cuya admisión a trámite ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Fuentes de la Mesa del Parlament catalán han explicado que el secretario general de la cámara ha dado la orden a los letrados de no publicar el texto aprobado, por lo que en ningún caso puede tener validez legal. El polémico texto, iniciativa de la CUP, ha salido adelante gracias al apoyo de JxCat, ERC y la CUP, y la abstención de los comunes, mientras que Ciudadanos, PSC-Units y PPC no han participado en la votación; los naranjas han abandonado el hemiciclo, mientras que socialistas y populares han marcado su asistencia pero no han votado.

Finalmente, la moción del Parlamento se ha votado casi en paralelo a la suspensión de su tramitación -según fuentes del Parlamento, la comunicación del TC ha llegado tres minutos después.

En cualquier caso, fuentes jurídicas aseguran que el texto aprobado tampoco tendría validez técnica ya que su admisión a trámite ha quedado suspendida por el TC.