El Parlament exige la libertad de los CDR encarcelados por terrorismo

El Parlament ha exigido este miércoles la excarcelación de los siete independentistas acusados de terrorismo. Los grupos independentistas registraron una propuesta de resolución conjunta en la que exigían el archivo de la causa abierta por la Audiencia Nacional contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y estragos.

Los 'comuns', finalmente, se han sumado a la mayoría de los puntos excepto en el que aboga por la libertad de los presos y el achivo de la causa, alegando que confían en la independencia judicial. El PSC, se ha abstenido en el punto en el que critica las filtraciones del sumario de algunos medios de comunicación y la "criminalización" de los detenidos. La moción se aprobó íntegramente debido a la mayoría independentista en el hemiciclo.

En el texto sostiene que la causa forma parte de "una operación de Estado contra el independentismo" y denuncia "la más que probable vulneración de derechos fundamentales y sus garantías procesales". Asimismo, pide que sean trasladados a cárceles catalanas y que finalice el régimen de aislamiento en el que se encuentran algunos de ellos.

Con la mirada puesta en tribunales internacionales, llama a las entidades especializadas en derechos humanos que se impliquen en la investigación. En otro punto condenan la "politización y opacidad" de la Audiencia Nacional y se acogen al hecho de que haya sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Banalización del terrorismo"

La diputada 'cupaire', Maria Sirvent, ha defendido que esta causa judicial es "una operación policial con una clara intencionalidad política de frenar el pueblo organizado" y de "criminalizar al independentismo", y ha asegurado que a los encarcelados se les aplica "el derecho penal del enemigo". "Queremos denunciar la situación en la que se encuentran estos compañeros y compañeras, tres de ellos en Régimen F.I.E.S. y dos en aislamiento", ha proclamado, y ha asegurado que ha habido "vulneración del derecho a la defensa" porque "el equipo jurídico sufrió dificultades de forma intencionada por parte de la Guardia Civil, la fiscalía y la Audiencia Nacional". Sirvent ha añadido que algunas de las declaraciones de los acusados fueron realizadas "en un contexto de coacción y amenazas directas hacia ellos y sus familias", unos interrogatorios que, según ella, se celebraron "de madrugada y sin garantía jurídica".

José Rodríguez, en nombre del grupo republicano, ha denunciado que no es el primera vez que la la Audiencia Nacional acusa sin fundamentos, lamentando el "abuso" del delito de terrorismo y acusando al tribunal de "banalización del terrorismo". "Es parte del intento criminalización del movimiento mayoritariamente pacífico y democrático", ha sentenciado.

La diputada de JxCat, Aurora Madaula, (luciendo la camiseta de 'Jo sóc CDR') ha citado el "qué volen aquesta gent" de Maria del Mar Bonet poniendo como coletilla algunas de las "vulneraciones" de derechos atribuidos a los cuerpos policiales durante la detención. "Lo que quieren es instruir una causa general contra el independentismo ... acabar vinculando sin pruebas el independentismo con el terrorismo", ha defendido, y ha afirmado que el movimiento soberanista catalán "es y será pacífico". "Nos estamos acostumbrando a que se vulneran los derechos fundamentales en una carrera para acercarse a Turquía. Mantienen muy buenas relaciones sin ruborizarse", ha espetado aludiendo a Pedro Sánchez.

Lorena Roldán ha cargado contra el "despropósito", el "homenaje a los miembros de los comandos radicales separatistas". La líder de Cs en el Parlament ha acusado a los independentistas de querer "normalizar" la violencia. "En la despensa de mi cocina no tengo materiales para fabricar madre de Satán", ha aseverado tras leer la lista de sustancias explosivas que se podían hacer con los elementos incautados. "Den un paso atrás y no rindan homenaje a los que querían hacer daño a Cataluña", ha zanjado.

Por su parte, los socalistas han pedido prudencia y han llamado a esperar "hasta que haya una declaración de hechos probados" para hacer valoraciones. Los 'comuns' ha expresado su "preocupación" por las formas y condiciones en las que se produjo la detención de estas personas. "Hemos visto vídeos, personas diciendo que niños y niñas estuvieron presentes con sus padres contra la pared y puestos a su lado. Mostramos nuestro rechazo y, no es, por desgracia, ni la primera ni la última vez que lo hemos visto y escuchado", ha afirmado Susana Segovia. "Lo que da credibilidad a las denuncias es que no son un hecho aislado, que pasa más de lo que nos pensamos, tenemos que pensar qué tipo de policía seguimos teniendo en este país", ha abundado. Y ha criticado que no haya la misma reacción con los "delincuentes de cuello blanco".

Segovia ha comentado que rechazan la prisión provisional y que abogan por un acercamiento a cárceles catalanas, "pero no estamos de acuerdo con algunos de los puntos y no creemos que el Parlament sea un espacio en el que reclamar el archivo de una causa", ha sentenciado, y ha ensalzado la independencia judicial.

Alejandro Fernández ha cargado contra el "hipocresía y cinismo" de ERC y JxCat. "Por la mañana hablan de carceleros y represores y por la tarde se hacen fotos con ellos", ha clamado el líder del PPC.