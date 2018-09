Pedro Duque tiene un chalet en Jávea a nombre de una sociedad patrimonial

Nuevo escándalo a la vista para el Gobierno de Pedro Sánchez. Según publica este jueves 'Okdiario', el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, posee un chalet en Jávea (Alicante) a nombre de una sociedad patrimonial, lo que le permite ahorrarse el pago de hasta cuatro impuestos.

El Ejecutivo ha salido al paso rápidamente. "Nada de lo que publica 'Okdiario constituye ni ilegalidad ni irregularidad alguna por parte del ministro", han asegurado fuentes de su departamento.

La sociedad, de nombre Copenhague Gestores de Inmuebles SL, se creó de forma simultánea a la compra del chalet (el día en que se adquirió la vivienda coincide con el del inicio de la actividad de lasociedad, el 4 de febrero del 2005) y su objeto social es el de "promoción, construcción y venta de inmuebles", así como el de "gestión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias".

Además, Duque y su mujer, María Consuelo Femenía, son los dos únicos administradores de la sociedad, que cuenta con unos activos de 1,84 millones de euros y un capital social de 1,05 millones.

Con esta estructura societaria, el ministro puede eludir el pago de la renta presunta en el IRPF, que es el que obliga a tributar por la segunda residencia. También se ahorra parte del impuesto de patrimonio, gastos del impuesto de sociedades y puede traspasar la firma en una herencia como sociedad con lo que se reduce también la factura fiscal.

Duque compró la casa con su mujer, Consuelo Femenía

Duque y su mujer se compraron la vivienda en Jávea para pasar temporadas de vacaciones. Se da la circunstancia de que esta localidad alicantina es el lugar de nacimiento de Femenía, diplomática destinada a Malta.

"Nuestra base es siempre Jávea. Podría haber sido Mallorca, donde vivía mi abuela, donde tengo primos e íbamos todos los años de pequeños. Ahora es Jávea, y no me ha costado porque a mí el mar es lo que más me ha atraído desde pequeño", explicó Duque en una entrevista con 'Las Provincias' publicada el pasado mes de junio. El ministro es un gran aficionado al submarinismo y en Jávera puede disfrutar de este hobby.

La revelación sobre el chalet de Pedro Duque puede suponer una nueva prueba de fuego para el Gobierno de Sánchez, que en poco más de tres meses ha sumado dos dimisiones (Màxim Huerta y Carmen Montón) y todavía está realizando equilibrios después del terremoto causado esta semana por los audios de la conversación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario José Manuel Villarejo.

Pedro Sánchez, en el 2015

El caso del ministro de Ciencia recuerda especialmente al de Huerta, que cesó después de admitir que durante tres ejercicios fiscales defraudó a Hacienda más de 200.000 euros. En aquellos días, se recordaron las palabras que pronunció Sánchez en el 2015 sobre Juan Carlos Monedero y su sociedad instrumental para pagar menos impuestos, que en estos momentos vuelven a cobrar vigencia.

"Si yo tengo en la ejecutiva general de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitar de los impuestos que le toca pagar, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva (...). Es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles", dijo entonces el hoy presidente del Gobierno.