Pedro Sánchez anuncia elecciones generales para el 28 de abril

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.

Así lo ha resaltado en una declaración institucional que el propio Sánchez desde La Moncloa, una hora después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Sánchez ha explicado que "la voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma: dentro de la Constitución y de la legalidad, estamos dispuestos a hablar. Dentro todo, fuera nada. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace ocho meses es que antes el PP contó con la lealtad y el apoyo inequívoco del PSOE y de mí persona. Por desgracia hoy no hemos contado con la lealtad al Estado de la oposición conservadora", se queja.

Ante ello, el presidente se lo ha comunicado al rey Felipe VI la decisión y el "Real Decreto ley será publicado en el BOE en tiempo y forma. Estoy convencido de que es posible recuperar el sentido común y dar la espalda a la crispación. España es de los españoles, no pertenece a ningún partido, y ahora ellos deberán decidir si damos pasos hacia atrás o configuramos al España que queremos".

Con esta convocatoria, Sánchez desea mejorar el país y "en la próxima legislatura debemos construir el futuro de España, y en la decisión está en manos de los españoles. Lo que decida será un gran acierto".

Por otro lado, el presidente resta importancia a cuándo se disolverán las cámaras, ya que, en su opinión, el debate se centra en "qué España queremos, qué futuro queremos".

En cuanto a si considera un fracaso personal que no se aprobaran los presupuestos, ha reconocido que l que debe hacer un gobierno es su tarea: legislar y avanzar, y "cuando no puede, tiene que tomar decisiones. Nosotros teníamos que presentar nuestros presupuestos y lo hicimos. Desgraciadamente no salieron adelante. Pero hay derrotas parlamentarias que son victorias. La ciudadanía ha visto el plan del PSOE para España".