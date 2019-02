Pedro Sánchez se inclina por ir a las urnas en primavera

Considero que las noticias que aparecen en un periódico u otro medio son los suficientemente serias, independientemente que se desarrollen con más o menos objetividad.Si queremos hacer un comentario, se puede hacer: estando o no de acuerdola, mejor o peor escrito,... pero lo que no considero y más con un tema serio es mofarse. Ya que el periodista que lo ha escrito le ha llevado su tiempo y lo hace con la mayor objetividad. Señores no pierdan su tiempo en escribir tonterías. Respecto a la noticia, quizá lo haga mal, espero que gane la coherencia y se vote en función de los partidos que merecen nuestra confianza. Lo que si critico es que para ganar unas elecciones no hay que insultar e inventar grandes mentiras como han hecho la derecha de este país, hasta ahora el PP Y Ciudadanos no me gustaban pero los respetaba, VOX no merecen la penai hablar de ellos. Siempre que he escrito algo he dicho que soy votante del PSOE,con eso no quiere decir que lo vea todo bien: no me gusta la gestión de Vara hacia Cáceres y el Ayuntamiento tampoco. Aa nivel nacional considero a Pedro Sánchez un buen gestor, con sus luces y sombras, respecto a Extremadura sombras. Ahora que no venga esos señores de la derecha no ofreciendo nada a cambio de conseguir el gobierno; su pretensión volver a los años 50: yo gobierno y usted obedece, su pretensión repartir el pastel entre los 3. Por último me dirijo a los barones del PSOE. (González, Guerra, Susana, Bono,..,gobernaron y siguen gobernando) tuvieron su momento; hay que ser más serio y dejar entrar “salvia fresca” que genera nuevas plantas, más fuerte, más propiedades, vds. ya están “marchitos” y cuando ve que alguna plantita les puede perjudicar, a arrancarla como si fuera mala hierba. Sean vds. un poco más serio y no “despotriquen” contra su compañero y le dejen actuar, vds. ya tuvieron sus momento, con muchas luces y sombras. El PSOE no es de su propiedad y dejen a los simpatizantes que decidamos sin intoxicaciones.