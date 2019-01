Pepu Hernández, candidato de Sánchez a la alcaldía de Madrid

El exseleccionador nacional de baloncesto José Vicente Hernández Fernández, conocido como Pepu Hernández, es el candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid para el 26-M, según avanzó La Sexta y ha podido confirmar EL PERIÓDICO de fuentes socialistas. Hernández tendrá que pasar con toda probabilidad por un proceso de primarias para optar a ser el cabeza de lista del PSOE para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

Con esta decisión, el secretario general del PSOE deja de lado otras posibilidades que había barajado, como la de la ministra de Industria, Reyes Maroto, lo que le hubiera forzado a hacer una crisis de Gobierno.

El proceso de elección no ha sido fácil. El jefe del Ejecutivo ya había propuesto la candidatura a la alcaldía de Madrid a otras figuras socialistas como el exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y la presidenta del partido y exministra Cristina Narbona, que no aceptaron el ofrecimiento. Las expectativas no son buenas en la capital para el PSOE, que no gobierna en este ayuntamiento desde 1989.

Parece poco probable que ahora lo vaya a hacer. La última encuesta publicada, el pasado lunes en TeleMadrid, colocaba a los socialistas en quinto lugar, por detrás de Vox. Las esperanzas están puestas en reeditar el pacto con Manuela Carmena, la actual alcaldesa, pero la virulenta crisis que vive Podemos hace temer a los socialistas que esta vez no sumen.

En cualquier caso, Hernández es de momento el candidato de Sánchez, no de los socialistas madrileños, que han asistido con enfado e incomodidad en los últimos tiempos a las vueltas que le ha dado el presidente del Gobierno a esta candidatura. En la federación socialista se da por hecho que habrá primarias, cuya fecha está fijada para el próximo 9 de marzo. El exseleccionador, en principio, tendrá que enfrentarse a otros aspirantes. Con mucha probabilidad, se medirá a Manuel de la Rocha, histórico dirigente de Izquierda Socialista, que tiene muy avanzada su candidatura.

UNA TRAYECTORIA DE ÉXITOS

Nacido en Madrid el 11 de febrero de 1958, fue seleccionador nacional entre el 2005 y el 2008. En el 2006, lideró al equipo nacional que ganó en Japón el Mundial de baloncesto.

Tras ese éxito, y durante la celebración del título en plaza de Castilla de Madrid, tuvo un celebrada alocución, en la que dijo: "Os voy a decir una palabra. Y escuchadla bien, porque va a ser una palabra muy importante: ba-lon-ces-to".

Antes, entre 1994 y el 2005, fue entrenador del Estudiantes, club con el que fue campeón de la Copa del Rey en el 2000, subcampeón de la Liga ACB en la campaña 2003-2004 y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998-1999. En la temporada 2003-2004 fue elegido mejor entrenador.

Después de dejar la selección pasó a entrenar al Joventut de Badalona en la temporada 2010-2011, y a la siguiente regresó al banquillo del Estudiantes.

INSIGNIA DE ORO Y BRILLANTES



El 6 de marzo del 2012 acordó con el club madrileño la rescisión de su contrato, cuando el equipo era penúltimo de la tabla con solo seis victorias en 22 encuentros. El club madrileño le entregó en junio del 2005 su insignia de oro y brillantes, que hasta entonces solo estaba en poder de tres expresidentes del club y del jugador John Pinone.