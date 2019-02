Pepu Hernández da el paso a Madrid con el "máximo respeto" a los procesos internos del PSOE

El exseleccionador nacional de baloncesto José Vicente Hernández, conocido como Pepu Hernández, ha asegurado que da el paso para presentarse como candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid con "humildad" e "ilusión" y desde el "máximo respeto" a los procesos internos del partido.

Así lo ha señalado en una carta dirigida al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, donde le traslada su voluntad de concurrir a las primarias para el Ayuntamiento, una decisión que asume "consciente de la responsabilidad que implica".

Pero también, añade Hernández, "desde la ilusión por impulsar un proyecto de progreso y regeneración política al servicio de Madrid", la ciudad donde ha nacido y en la que vive, concretamente en el distrito de San Blas-Canillejas, donde un polideportivo municipal lleva su nombre.

NO MILITANTE

Sin la condición de militante, "pero en modo alguno como alguien ajeno a los valores socialistas". Y es que, ha resaltado que "independencia no significa indiferencia" y él, a lo largo de toda su vida, asegura, "nunca" ha dudado ni ha sido indiferente "ante la injusticia o la desigualdad".

Si algo identifica al PSOE, considera el precandidato, es su "condición de baluarte emocional y político de la izquierda". "El ser un punto de encuentro entre quienes creemos en los valores de la solidaridad, la tolerancia y el respeto", continúa Hernández, para indicar que son unos valores que ha tenido "muy presentes" toda su vida y en el desempeño de su carrera profesional.

Son, además, unos valores que le animan a tomar esta decisión y cuya defensa le unen "de manera estrecha al proyecto que encarna alguien muy querido" para él, como es, asegura, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En su opinión, militar en un partido como participar en cualquier otro colectivo, asociación u organización no gubernamental "es estar a la vanguardia del compromiso", es adquirir "una responsabilidad con el conjunto de la sociedad" que tiene "muy presente a la hora de iniciar este camino y pedir el aval de quienes son el alma del PSOE, el de los hombres y mujeres que militan en él".

AVAL DE FRANCO

El secretario general del PSOE-M se congratula de que una persona del "prestigio" del entrenador de baloncesto Pepu Hernández haya decidido sumarse al proyecto de los socialistas en un momento "complicado". "No es un paso fácil", ha admitido, para bromear que "en términos deportivos" se puede hablar de que ha sido un "buen fichaje".

"Lo que ha mostrado Pepu Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que una persona de su prestigio social se sume en un momento complicado a un proyecto como el nuestro, lo que demuestra que el PSOE sigue siendo un partido atractivo para mucha gente", ha señalado en declaraciones a 'Onda Madrid'.

Franco, que ha sido de alguna manera "cómplice de todo, como debe ser desde el punto de vista que desempeña" como líder del PSOE-M, ha explicado que habrá proceso de primarias y que en una carta que le ha remitido el propio Hernández, éste dice que está dispuesto a someterse al proceso.

DECISIÓN DE LOS MILITANTES

"La última palabra la van a tener los militantes", ha insistido para añadir que no espera que los socialistas que han estado trabajando cuatro años en el Ayuntamiento se sientan mal ahora por el hecho de haber optado por un independiente. En este punto, ha asegurado que van a seguir trabajando porque no se va a "excluir" a nadie y que todo el que quiera podrá estar ahí.

Del exseleccionador, ha destacado cómo ahora entrena "desinteresadamente" a equipos de base de baloncesto femenino. "Es una persona que le encanta trabajar en equipo, y si gana, tendrá un magnífico equipo que conoce los problemas de Madrid", ha asegurado, para destacar también de él su "entereza, valores y conocimiento suficiente para ser un buen candidato". También, por su trayectoria deportiva, "sabe aguantar la presión que le puede venir encima", ha apostillado.

Franco no ha querido hablar de que sea el candidato de Sánchez o del "aparato". A él, de hecho, le gusta hablar del aparato "en términos elogiosos" porque "es elegido por los militantes y hace una labor para que el partido siga vivo y se dedique a los problemas de los ciudadanos".

SONDEOS "SESGADOS"

En cuanto a las encuestas, asegura que les animan a trabajar "más si cabe" aunque ha recordado que hasta ahora no había candidato "claro" por lo que los sondeos nacen de una manera un poco "sesgada o coja". "Siempre digo que muestran tendencias y la verdadera tendencia será la del 26 de mayo", ha defendido.

Por último, ha indicado "con tranquilidad y firmeza" que ha habido otras personas que le han dicho que no antes para este puesto. "Algunas calabazas han sido "más preventivas que otra cosa" porque no había llegado a haber oferta, y en otros casos, les han dicho que no era su momento, ha explicado