Pere Aragonès: "La declaración de Pedralbes es un buen punto de partida" para la investidura

El vicepresidente del Gobierno y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, considera que el escenario de la declaración de Pedralbes es un "buen punto de partida" y un "buen esquema" para acercar a los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez. (Siga en directo las negociaciones para la investidura).

Horas antes de la reunión entre la negociadora del PSOE, Adriana Lastra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Aragonès ha señalado en declaraciones a Onda Cero que todo lo que sirva para abordar el conflicto entre Cataluña y el Estado con una solución política acerca a ERC a investir a Sánchez.

Aragonès ha explicado, sobre la posibilidad de establecer una mesa de partidos, como ofrece el PSOE, y que ERC matiza que debe ser de "negociación", que el documento de Pedralbes se trata de un "buen punto de partida". "Podemos desarrollar ese acuerdo porque establecía un esquema de salida política", ha puesto en valor, entendiendo que el documento tenía "ambiguedad" para permitir que posiciones alejadas comiencen a "cambiar el marco de actuación". "No se debe cronificar el conflicto, sino buscar soluciones", ha señalado.

"PODEMOS SER FLEXIBLES"

Con todo, insiste en que puede ser otra propuesta a Pedralbes pero debe haber "mesa de negociación", con dos partes que defienden los intereses, que pueden ser los partidos o los gobiernos. "Podemos ser flexibles", ha dicho sobre los términos de esa hipotética mesa.

Para Aragonès lo relevante es que "haya libertad para poner encima de la mesa la solución que plantea cada parte, que los acuerdos tengan seguridad jurídica y haya garantías de cumplimiento".

Según ha recalcado, el independentismo no va a renunciar a la autodeterminación de Cataluña, pero entiende que de entrada en una mesa no se puede pedir a otra parte que renuncie a sus principios, en referencia al Gobierno. "La empatía es esencial para intentar encontrar caminos de solución. Para nosotros la solución es un referendum pero vamos a ver que propuesta hay por parte del Estado", ha indicado el vicepresidente catalán.

MARÍN (PSC) TAMBIÉN APUNTA A PEDRALBES

La alcaldesa de Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, también cree que la declaración de Pedralbes "podría ser un punto de partida para avanzar" hacia un acuerdo que permita la investidura de Sánchez.

En declaraciones a SER Catalunya, Marín ha señalado que si las partes "están de acuerdo", el escenario de Pedralbes puede servir para facilitar la investidura.

"L'alcaldessa de @LHAjuntament i membre de l'executiva del @PSOE, @nuriamarinlh, defensa l'acord de Pedralbes d'ara fa un any entre els governs català i espanyol com a possible punt de partida per desencallar les negociacions de la investidura. Escolta-la: https://t.co/pMO76YsJSs pic.twitter.com/IqBIoGbAvP