Pérez de los Cobos dice que de haber tenido mando habría relevado a Trapero

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos declaró este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al mayor Josep Lluís Trapero y la excúpula política del Cuerpo que advirtió al entonces jefe de la Policía de la Generalitat que de haber tenido mando sobre el dispositivo policial previsto para impedir el 1-O "habría relevado" al entonces jefe de los Mossos, porque solo "ponía palos en las ruedas todo el tiempo".

Pérez de los Cobos dice que le dijo al principal acusado que el dispositivo que había preparado para el 1-O "no era idóneo", porque parecía propia de una cita electoral legal y ordinaria, en vez de un referéndum ilegal que había que impedir.

El testigo, que vinculó directamente su nombramiento, como coordinación del dispositivo de los tres cuerpos para impedir el referéndum ilegal del 1-O con lo ocurrido en la Consejería de Economía, en Barcelona, el 20 de septiembre de 2017, durante los registros de la operación Anubis, aseguró que no vio "afán de colaboración" por parte del entonces jefe de los Mossos en ningún momento.

De hecho describió un desencuentro con él, desde la primera reunión, el 21 de septiembre trató de hablar con el exjefe de los Mossos antes de la primera reunión en la fiscalía catalana. Trapero le respondió que pidiera cita con su secretaria y no tendría problema en hablar con él.

Explicó que en la siguiente reunión le comentó que "no veía idóneo" el dispositivo que el Cuerpo había previsto por no estar previsto para impedir la votación. "¿Ve, usted, cómo me están dando instrucciones?", fue la respuesta del mayor al fiscal superior catalán, a lo que este le contestó que las instrucciones eran suyas y que cambiara el dispositivo, actuación a la que se comprometió Trapero. Más adelante, aseguró que él no tenía ni mando sobre los otros cuerpos ni capacidad disciplinaria.

Trapero, que dejó de asistir a las reuniones de coordinación, donde en nombre de los Mossos empezó a asistir el comisario Ferran López, quien luego le sustituyó al frente del cuerpo durante la aplicación del 155, mantuvo su discrepancia con el nombramiento en todo momento.

En la reunión del día 23 en fiscalía, cuando ya habían llegado refuerzos de Policía y Guardia Civil a Cataluña, Pérez de los Cobos le preguntó a Trapero por las necesidades de los Mossos para cumplir el mandato fiscal. El mayor se remite a lo que había manifestado el consejero Joaquim Forn, y el coronel pensó que se refería a la carta en la que había respondido al ministro diciéndole que tenían "medios suficientes para afrontar la situación, y por tanto, no necesitaban refuerzo" alguno.