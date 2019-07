El PNV augura un acuerdo PSOE-Podemos

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha calificado de "muy complicada" la situación en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno y, hasta ahora, lo que se visualiza es "un choque de trenes", aunque augura que finalmente habrá acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos porque no cree que a ninguno de ellos les convenga una repetición electoral.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el senador jeltzale ha afirmado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, debería hacer "esta semana, hasta hoy mismo" algún "movimiento importante" y ha remarcado que es "suya la responsabilidad".

"Tiene 123 escaños y el segundo partido tiene 66, está a gran distancia, con lo bueno y lo malo, con lo bueno que es evidente que él es el que tiene que liderar un futuro Gobierno pero, a su vez, es el que más responsabilidades tiene para llevar este proyecto adelante y se está viendo incapaz por una cosa u otra", ha asegurado.

"ALTO RIESGO"

Sin embargo, Bildarratz cree que una repetición de las elecciones "no va a convenir" a Unidas Podemos y sería una operación de "alto riesgo" para el PSOE, por lo que considera que "no van a hacer falta" y van a llegar a un acuerdo para la investidura. No obstante, ha advertido de que "tan importante como la investidura es poder dar con un Gobierno mínimamente estable".

Bildarratz ha aludido a la actual situación, en la que, por ejemplo, en el Senado no se han conformado todavía las comisiones. "Estamos a tres meses de las elecciones y estamos sin conformar las comisiones que lo vamos a hacer el 31 de julio. Estamos en una situación verdaderamente penosa", ha indicado Bildarratz, que ha añadido que todo dependerá de si hay Gobierno, y, si lo hay, intentarán que las comisiones "se asemejen en la medida de lo posible a lo que son los ministerios que se vayan a conformar" y, si no hay Ejecutivo, se conformarían en base a las comisiones que han funcionado hasta ahora.

A su juicio, deberían asumir que "todos tienen que ganar o todos tienen que perder". "Tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez o Pedro Sánchez como Pablo Iglesias tienen que entender que el otro también tiene que ganar y evidentemente todos tienen que perder si se repiten las elecciones", ha afirmado.