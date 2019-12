El PNV insiste en la importancia de pactar la investidura de Sánchez antes de Navidad

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a insistir este lunes en la importancia de pactar la investidura de Pedro Sánchez antes de Navidad. "Cada día que pasa es más complicado pasar la investidura", ha advertido, y ha instado a "intentarlo pronto". "Hay que saber leer los momentos y yo sí que creo que hace falta un Gobierno", ha opinado en una entrevista en Radio Euskadi. A juicio de Esteban, el nuevo Ejecutivo debe "sentar unas bases, una dirección" y evitar después que los partidos que han apoyado en la investidura se entrometan en actitudes contraproducentes. "No nos vayamos pisando y cruzando la manguera".

En este sentido, ha reconocido que el PNV está "hablando y se ha intercambiado papeles" con el PSOE, de tal forma que las cosas "van bien", aunque "no hay nada cerrado". Según ha subrayado, el PNV es "muy consciente del momento y las dificultades de armar una mayoría muy compleja y variada" en la que cada uno tiene "sus prioridades".

"Hay que ir a las cosas más sustanciales y primordiales a la hora de saber hacia dónde debe caminar el gobierno pero sin definirlas mucho porque si las definimos mucho ni Unidas Podemos ni PSOE podrían hacer una coalición. El acuerdo que tienen lo podría firmar cualquiera por ser algo genérico", ha sostenido.

En este contexto, ha advertido de las "urgencias" que se deben encarar ya por lo que "cada día que pasa puede ser más complicado pasar la investidura". A su juicio, de intentarlo "habría que intentarlo pronto" ya que se trata de "partidos muy variados" y "hay que saber leer los momentos". "Hace falta un gobierno y espero que el PSOE sepa que ese gobierno debe servir para algunas cosas", ha confiado.

EL VOTO JELTZALE

Cuestionado por la dirección del voto que tendría finalmente el PNV, Esteban ha incidido en que si la formación jeltzale se abstiene, Pedro Sánchez "no sale". "ERC no creo que pueda ir más allá de la abstención en la situación en que está Cataluña... Uno tiene sus recelos pero si nadie se moja no hay Gobierno. Si llegamos a un acuerdo tendrá que ser para el sí", ha indicado, para añadir que el PNV en el pasado se ha "mojado muchas veces para temas que eran trascendentales, no solo para Euskadi".

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir está en el ADN de su partido, y ha pedido al PSE-EE "flexibilidad y menos radicalidad" porque mantiene "posiciones inmovilistas" de cara a alcanzar un consenso sobre un nuevo Estatuto.