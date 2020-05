El PNV votará 'sí' a la prórroga del estado de alarma tras pactar con Sánchez

El PNV votará a favor de la prórroga del estado de alarma tras haber recibido la confirmación oficial de Moncloa de que el Gobierno acepta su propuesta de resolución, que propone que la desescalada se gestione de forma compartida con las comunidades autónomas.

Así lo ha anunciado este miércoles el grupo vasco en un hilo en Twitter, en el que señala que el Gobierno también ha aceptado contribuir a que las elecciones vascas puedan ser convocadas y que el condado de Treviño haga la desescalada con Álava.

El apoyo del PNV a la prórroga del estado de alarma permitirá que la propuesta del Gobierno de ampliarla otros 15 días salga adelante este miércoles en el Congreso, tras confirmarse también el respaldo de Ciudadanos. Tras el pacto alcanzado, el Gobierno ya no necesitara la abstención del PP. Los populares anunciaron que no votarían a favor, peró aún no han aclarado si se abstendrán o votarán en contra.

CC, otro 'sí' de última hora

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha explicado que su formación también pasa de la abstención al 'sí', después de haber alcanzado un acuerdo de madrugada con el Gobierno, que se ha comprometido a garantizar la continuidad de los ertes del sector turístico en las islas.

Según ha explicado la propia Oramas, fue el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el que le llamó por teléfono el martes por la tarde para negociar la "posibilidad" de que la formación canaria se sumase a la votación. "Yo me puse en contacto con mi partido, se dio el visto bueno y de madrugada hemos llegado a un acuerdo", ha explicado, para después celebrar el "cambio de capacidad en la negociación" por parte del Ejecutivo. "Lo único que lamento es que no lo hayan hecho anteriormente", ha añadido.