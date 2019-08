Podemos acusa a Sánchez de seguir poniendo "excusas"

Podemos está a la espera de una llamada de Pedro Sánchez para volver a retomar las negociaciones en el punto en el que se quedaron. Es decir, discutiendo qué asientos ocuparán los morados en el próximo Consejo de Ministros. Pero ese momento parece bastante improbable después de que el presidente del Gobierno haya enumerado toda una lista de razones para rechazar la coalición. Unos motivos que los de Pablo Iglesias no consideran fundado y que el secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, tachó de "enésima excusa".

Desconfianza en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia. La enésima excusa para seguir buscando el acuerdo con Rivera o llevarnos a elecciones.



Sánchez debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas. pic.twitter.com/esE8m0watT — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 7, 2019

"Desconfianza de quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia", ironizó el 'número tres' de la formación haciendo referencia a las declaraciones del secretario general del PSOE en las que explicaba que existe un recelo "recíproco" entre su partido y Unidas Podemos. Además, en un mensaje publicado en Twitter, Echenique exigió a Sánchez "hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas". Un cometido que, consideró, está evitando para mirar a un posible entendimiento con Ciudadanos o a una repetición electoral.

"CHANTAJE" A PODEMOS

Más duro se mostró el secretario de Comunicación morado, Juanma del Olmo. En la misma red social reprochó al presidente en funciones que mantuviese el "chantaje" de los últimos meses: "O hacéis lo que yo digo o a elecciones". El dirigente de Podemos sumó a la lista de críticas a Sánchez el haber sucumbido a las presiones de "los que mandan sin presentarse a las elecciones" planteando excusas en las negociaciones. "Sigue buscando acuerdo con la derecha", concluyó.

“El único escollo para que haya gobierno de coalición es que Pablo Iglesias no esté”.



Pablo Iglesias aceptó el veto, que no era solo de Sánchez, era de los que mandan sin presentarse a las elecciones.



Pero resulta que era una excusa más. Sigue buscando acuerdo con la derecha. — JUANMA DEL OLMO (@juanmalpr) August 7, 2019

No obstante, en el partido de Iglesias parecen dispuestos a esperar, en silencio y sin grandes apariciones mediáticas, a que el jefe del Ejecutivo coja el teléfono y se reanuden las conversaciones. Fuentes de Podemos aseguran que, llegado el momento, tiene preparado un documento programático extenso para avanzar rápido en las negociaciones. Algo que, apuntaron, no servirá de nada si no se pone sobre la mesa un Ejecutivo bicolor.