Podemos apela a la mayoría de la moción de censura para 'cerrar la puerta' a Vox

La pérdida de tres escaños en Andalucía queda en segundo lugar para Podemos que centra todas sus atenciones en la entrada de Vox en el Parlamento andaluz. La irrupción de "la corriente más franquista del PP, más machista y más xenófoba", como ha definido la portavoz de la formación Noelia Vera al partido liderado por Santiago Abascal, es la principal preocupación de los morados que han apelado a la "altura de miras" de las partidos que hicieron posible la moción de censura para "cerrar la puerta a la extrema derecha".

"Nos encontramos en una encrucijada histórica donde el discurso de la extrema derecha puede hacernos retroceder como país en derechos sociales, civiles y democráticos", ha sentenciado Pablo Echenique. Por ello, el secretario de Organización del partido se ha dirigido al PSOE, PNV, ERC y PDeCat para reconstruir la mayoría que hizo posible sacar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de la Moncloa. "La única forma de cerrar la puerta a la extrema derecha es mejorando las condiciones de vida a los españoles", ha señalado Echenique para alentar a las formaciones políticas a alcanzar posibles acuerdos futuros.

Sobre el auge repentino de la formación de extrema derecha, Echenique ha asegurado que si partidos políticos, votantes y medios de comunicación "lo hubieran visto venir" habrían "actuado de manera diferente". "No habría habido tanta abstención en Andalucía, no se habría creado tanta alarma en los medios de comunicación sobre una supuesta invasión de inmigrantes y no se hubiera dado voz a la Fundación Francisco Franco", ha insistido.

EL FUTURO DE TERESA RODRÍGUEZ

Tras el Consejo de Coordinación de Podemos que se ha reunido este martes para analizar los resultados de las elecciones andaluzas en las que la coalición de Podemos e IU tuvo tres diputados menos que los cosechados en 2015, Vera ha dejado claro que Teresa Rodríguez, cuenta con el respaldo de la dirección de Podemos por ser la que "mejor puede liderar un cambio que mejore la vida de la gente".

En clave de análisis sobre su papel en los comicios del pasado domingo, la portavoz morada ha reconocido que "algo" habrán hecho "mal para que los resultados no hayan sido los esperados". Aunque no se ha aventurado a señalar aspectos concretos sobre los posibles motivos de su bajada en votos, Vera ha señalado que tanto a PP, Cs y Vox les ha funcionado una campaña electoral centrada en Catalunya y no de "corte andalucista" como la que dirigida por Rodríguez.

Sin embargo, en la dirección estatal predomina la prudencia a la hora de valorar los motivos del desplome electoral y aguardan a un informe que les remitirán desde Adelante Andalucía para hacer más valoraciones. Lo que sí han anunciado es la convocatoria del Grupo 2020, el "gobierno en la sombra" de la formación, con el que debatirán sobre "cuál debe ser el camino a seguir a partir de estos resultados".