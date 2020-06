Podemos avisa de que un grupo de agentes de la Guardia Civil busca "desestabilizar al Gobierno"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este jueves que puede que "haya elementos reaccionarios dentro" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "asuman como propio el discurso que invita al golpe del Estado" que alienta la "derecha política".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Garzón ha señalado al mensaje "peligroso" de PP y Vox, que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de "criminal". "Un discurso que está calando, y muchas instituciones pueden ser reflejo de ello", ha añadido.

El titular de Consumo se ha expresado así tras ser preguntado sobre si cree que la conocida como policía patriótica podría seguir actuando. "No olvidamos el pasado. Una comisión en el parlamento estableció que se había usado a la policía como una banda organizada para el espionaje", ha recordado.

En esta línea, Garzón ha explicado que tanto el primer gobierno en solitario del PSOE como éste último, de coalición con Unidas Podemos, están trabajando "para que eso quede atrás". Así, ha aseverado que la "mayoría" de guardias civiles y policías defienden las instituciones y "no se dejan arrastrar".

Crispación

Con todo, ha deslizado la posibilidad de que la crispación este calando en sectores de ambos cuerpos. "¿Puede que haya elementos reaccionarios dentro que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado aunque sea a nivel discursivo? Puede. Pero son absoluta minoría y no ponen en riesgo la democracia", ha apostillado.

Así, Garzón ha enmarcado el tono "excesivo, dramático e hiperventilado" de la derecha dentro de una "estrategia" que va encaminada a "desgastar" al Ejecutivo "a cualquier precio", y que "lo único que hace es encender los ánimos de la gente que se radicaliza y se crispa".

Por ello, el titular de Consumo ha hecho una llamada a la responsabilidad para enfrentar los retos que España debe afrontar, y que "exigen altura política". Garzón ha recordado además que la mano tendida del presidente del Gobierno a la oposición "se mantiene". "Pero PP y Vox están en esa estrategia legítima pero dañina", ha zanjado.

El cese de De los Cobos

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de ECP, Jaume Asens, ha asegurado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería haber cesado antes al coronel Diego Pérez de los Cobos, y ha alertado: "Lo más peligroso es la actuación de un grupo de agentes de la Guardia Civil para desestabilizar el Gobierno".

En una entrevista este jueves en TV-3, Asens ha asegurado que tiene muchas discrepancias ideológicas con Marlaska, pero ha sostenido que "está siendo víctima de una operación promovida por sectores extremistas de derecha, con voluntad de desestabilizar al Gobierno".

"Creo que en este contexto todo el mundo cierra filas con el ministro, más allá de las discrepancias", ha sostenido Asens, que ha recordado la gestión de Pérez de los Cobos durante el 1-O y ha opinado que eso ya era suficiente para que fuese cesado.

Ha apuntado que se han "falsificado documentos oficiales y eso podría ser objeto de delito", y ha insistido en que se trata de una estrategia para desgastar el Gobierno y que se debería hacer un replanteamiento para asegurar la imparcialidad de este cuerpo policial.

Asens ha asegurado que Sánchez "igual no era consciente y pensaba que las dinámicas de policía habían cambiado, que no había dinámicas propias de la policía patriótica". Ha señalado que este caso ha demostrado que tener el Gobierno no quiere decir tener todo el poder, porque "hay estamentos del Estado que pueden trabajar en contra" y ha acusado a la Guardia Civil de tener intereses comunes a la oposición, con quien ha asegurado que tienen una mayor sintonía ideológica.