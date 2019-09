Podemos condiciona la investidura de Sánchez a entrar en un Gobierno de coalición

Podemos mantiene su exigencia de entrar en un Gobierno de coalición para permitir que la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, salga adelante. Aseveran que si se sientan a hablar con el PSOE será para negociar un acuerdo de "Gobierno integral" que incluya programa pero también reparto de competencias.

A falta de un día para que el PSOE presente un documento programático de 300 medidas en las que incluye algunas de las promesas electorales de los morados, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha urgido a los socialistas a comenzar los contactos cuanto antes y les ha advertido de que un Gobierno en solitario del PSOE generaría un Ejecutivo "débil e inestable".

"Si nos sentamos a hablar con el PSOE es para hablar de Gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de Gobierno", ha respondido Vera a la pregunta de si se sentarían con los socialistas a negociar en caso de que les llamaran para hablar de un acuerdo programático.

En este sentido, desde la formación de Iglesias inciden en que dado que no han recibido noticias de los socialistas en agosto, y puesto que todo apunta a que los encuentros pueden arrancar en la segunda semana de septiembre, intuyen que o Sánchez ha decidido ir a elecciones o que "piensa negociarlo todo en 48 horas".

Para Podemos, este último extremo "no es responsable" dado que en dos días es difícil llegar a un acuerdo de Gobierno "extenso" como debe ser el de una coalición. "Esperemos que se adelante, que nos sentemos con los puntos en común de julio, y poder llegar a consenso", ha apostillado Vera.

GARZÓN, DE "FACILITADOR"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, admitía horas antes que su rol en la negociación de investidura como miembro del grupo confederal de Unidas Podemos sigue siendo de "facilitador", a pesar de que no confía en que el PSOE tenga "voluntad" para pactar un acuerdo.

Garzón ha aludido al receso que IU pidió minutos antes de la votación de investidura del pasado julio para que el PSOE pudiese considerar la propuesta que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó desde el escaño, solicitando las políticas activas de empleo. "Si no acepta un tiempo extra necesario en cualquier negociación, porque no siempre sale como uno quiere desde el principio, a mi me traslada un mensaje: que no estaban interesados en ella y habían encontrado una forma de escapar", ha añadido.