Podemos lanza un vídeo con imágenes de la Casa Real y la música de 'Narcos'

Te equivocas, normalmente tampoco. Creo que es un partido que puede tener recorrido en España, al igual que otros, pero a día de hoy está lastrado por su "lider". El señor iglesias, y es mi opinión, debería haber dado un paso atrás hace tiempo. Esto a nivel nacional, porque a nivel regional prefiero no hablar... Por lo demás, ya que te veo interesado, no me identifico con ningun partido político y tengo la suficiente madurez política y democrática para cuando ejerzo mi derecho al voto depositar en la urna la papaleta que creo más conveniente para los intereses del colectivo sin importarme mucho las siglas siempre que no sean de los extremos. Esos ninguno me gusta y me parecen vomitivos.