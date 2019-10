Podemos, a la espera de que Errejón concrete su proyecto

Íñigo Errejón materializó este lunes sus alianzas ante la Junta Electoral Central. Sin embargo, el político madrileño tiene hasta el próximo domingo a media noche para decidir en qué provincias presentará candidatura propia, una lista de Más País. Ante la espera, en la formación de Pablo Iglesias empiezan a hacer hipótesis sobre cómo influirá la llegada de este nuevo actor a la política estatal a nivel general y a nivel autonómico.

La coportavoz de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha dicho que los proyectos "personalistas" como el de Errejón pueden favorecer al partido popular. Así, en una entrevista en la Cadena Ser, la diputada de Galicia en Común ha dudado de que "la división ayude a la izquierda" y ha recordado que la marcha de Errejón a Más Madrid el pasado febrero hizo caer a Manuela Carmena de la alcaldía de la capital.

"La candidatura de Más País puede profundizar en cierta desmovilización o desmotivación a la hora de ir a votar", ha coincidido la líder de Podemos Madrid, Isa Serra, con cierto temor a que el bloque de izquierdas pierda escaños por la fragmentación. Aun así, en una entrevista a la Agencia EFE, la dirigente morada ha asegurado que no pedirá a los ciudadanos que no voten al que fuera su excompañero.

Más en los territorios concretos, Roberto Uriarte, de Elkarrekin Podemos, que ha afirmado que una lista de Más País en Vizvaya podría "resucitar" al PP en esa comunidad. "Nosotros no tenemos datos fiables y no sabemos a quién puede perjudicar más. Lo que sí sabemos es que en Vizcaya tenemos una pugna importante entre los partidos y que una pérdida de votos del Partido Socialista o de Unidas Podemos, podría repercutir en que saliera un primer diputado por Vizcaya del PP", ha hecho hincapié.

ANÁLISIS ELECTORAL

Mientras, las filas de Más País guardan silencio sobre sus planes para el 10-N. A la espera de que el Comité Electoral analice en qué circunscripciones podrían sumar al bloque progresista y no restar, los dirigentes del partido prefieren no dar nada por decidido. No obstante, en el núcleo de Errejón se apunta hacia territorios como Barcelona, Málaga, Granada, Canarias o Asturias.

Donde sí van adelantando trabajo es en las listas al Congreso por Madrid. Inés Sabanés, edil del Ayuntamiento de Madrid y exdirigente de Equo, concurrirá a los comicios en la candidatura de Más País. Aunque por el momento se desconoce en qué puesto irá todo apunta a que ocupará el segundo o tercera lugar en la lista.