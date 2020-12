Podemos quiere que Felipe VI dé explicaciones sobre las finanzas de Juan Carlos I

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Usted no tiene que poner en duda nada, en el psoe hay de todo como en botica... socialistas.... socialdemócratas... de centro..... de izquierdas.... monárquicos...... republicanos (que no venezolanos)..... peto sobre todo hay PERSONAS. En la pandilla de "verano azul" de "podemosiuequounidaspodemos" estais cuatro satrapas.... resentidos.... de derechas y enriquecidos de forma asquerosa asi que POR QUE NO TE CALLAS......