Podemos se hace a un lado y no competirá contra Carmena

Tras la carta conjunta presentada por la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, y el cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, anunciando su intención de ampliar Más Madrid al ámbito autonómico, el líder morado, Pablo Iglesias, afirmó en una carta que estaban dispuestos a hacerse a un lado y a no presentar candidatura a las elecciones municipales en Madrid. Tras las palabras de la regidora reconociendo que no ha pensado en el exJEMAD Julio Rodríguez para su candidatura, la portavoz del partido, Irene Montero, reiteró que están dispuestos a «echarse a un lado» aunque les «entristezca» que la alcaldesa no haya querido contar con ellos.

Se abre así un escenario en el que Podemos apoyará a la plataforma Más Madrid en el ayuntamiento pese a no tener ninguna representación en el proyecto. No hará lo mismo con la rama autonómica del partido impulsado por Carmena. Por el momento, el respaldo a la candidatura de Errejón no entra de los planes de los dirigentes morados que, dolidos por las formas con las que actuó su compañero de partido, continúan la busqueda de un nuevo candidato. No obstante, se empiezan a observar pequeños cambios de matiz que podrían indicar un futuro acercamiento.

Las negativas de la cúpula de Podemos parecen no desanimar a Íñigo Errejón que confía en completar sus listas al Parlamento madrileño con miembros del que fuera su partido y de IU. «No puedo pretender tener yo entre mis contactos a toda la gente capacitada», admitió el exdiputado en una entrevista en TVE. En este sentido, señaló que aún queda tiempo para conformar un proyecto en el que quepan «todas las fuerzas progresistas».

Ante las reiteradas acusaciones de haber creado otro partido, Errejón defendió que Más Madrid es «una plataforma en la que tienen que caber muchos» y que «no hay que poner los nombres de los partidos por delante de la posibilidad de cambiar las cosas». Además, el cofundador de Podemos aclaró que Más Madrid se trata de un proyecto «exclusivo» para revalidar el cambio en el ayuntamiento y ganar el Parlamento regional.

Solo confrontar con el PP / El paso de los días tras la crisis originada en Podemos por la decisión de Íñigo Errejón de acudir a las elecciones autonómicas con Más Madrid va permitiendo que las aguas vuelvan a su cauce. Tras cinco días de reflexión, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, aseguró en RNE que no han tomado más decisiones que la de «confrontar con el PP» en las elecciones de mayo, pese a que presentarán candidatura propia a las autonómica que podría rivalizar con Errejón.

Después de que IU empezara a matizar su posición y apoyara una candidatura lo más amplia posible en la que se encontrasen todas las fuerzas progresistas, la cúpula de Podemos parece empezar a percibir los beneficios de una lista que aglutine a distintos partidos, aunque todavía se muestran recelosos respecto a un diálogo con Errejón.

No obstante, parece que poco a poco la cúpula morada va abriendo la puerta a un diálogo con Errejón, un viraje que viene precedido por los mensajes de unidad en la izquierda que lanzó el líder de IU. Alberto Garzón insistió en que intentarán «recomponer y tender puentes para construir una candidatura política» en el que estén tanto Podemos como Más Madrid. En la misma línea se expresó la candidata de IU a la comunidad, Sol Sánchez, que pidió que «se arreglen cuanto antes» para construir la candidatura unitaria «más potentes».