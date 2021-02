Podemos insta a avergonzarse por la detención de Hasél a los que presumen de "plena normalidad democrática"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Este Hasel le preguntaron en directo en la tele si ETA era una banda terrorista, y dijo tranquilamente que NO, que habían llevado a cabo una lucha armada. No va a la cárcel por rapear (que también tendría merecido el ingreso en prisión por lo mal que canta), si no por incitar y justificar asesinatos. Es un amantes y defensor del régimen venezolano, ya saben, ese régimen opresor en que ningún ciudadano de Venezuela quiere escapar, y todos los ciudadanos de otros países del mundo desean ir a vivir allí... pocas penas de cárcel hay tan justificadas por mensajes de odio como a este tipo