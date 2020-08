Podemos, investigado por una presunta financiación irregular

D uro revés judicial para Pablo Iglesias. Podemos ha sido imputado como persona jurídica por presunta financiación irregular tras la denuncia de un antiguo abogado de la formación. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, tomó esta decisión tras analizar las acusaciones de José Manuel Calvente contra el partido morado por posibles delitos de malversación y administración desleal. Además, el juez también imputó al secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, estrecho colaborador del vicepresidente segundo, y al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Escalonilla citó a los tres miembros de Podemos para el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de haber tomado declaración el pasado 29 de julio a Calvente, que ratificó la denuncia presentada ante la Guardia Civil hace varios meses, tras ser despedido en diciembre. En aquel momento, el abogado acusó a la cúpula del partido de cesarlo por estar investigando «graves irregularidades» en la formación. Los morados, por su parte, aseguraron que fue destituido tras abrírsele un expediente por acoso sexual y laboral que hace días fue archivado por un juez.

Sin embargo, en Podemos no ven mucho recorrido a la investigación. Ayer, la representación legal del partido presentó un recurso pidiendo la nulidad de la declaración de Calvente ya que el juzgado solo les ha enviado 41 minutos de comparecencia ante Escalonilla cuando testificó durante casi tres horas y media.

Además, fuentes de Podemos lamentan que la intención del juez de instrucción es «practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación» y que su objetivo final es construir «un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada».

La derecha no tardó en cargar contra el vicepresidente segundo, que, desde su irrupción en política, no ha dejado de señalar los casos de corrupción. «¿Sabía de la presunta financiación irregular de Podemos, sí o no?», le preguntó Pablo Montesinos. Desde Vox (personado como acusación en la causa) se aseguró que «el cerco se estrecha» sobre Iglesias y se pidió su salida del Gobierno. Los socialistas no muestran preocupación, pero sí mucha incomodidad. H