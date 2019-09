Podemos e IU se dan más tiempo en Andalucía para negociar un grupo propio en el Congreso

Explorar todas las opciones con las direcciones nacionales en las próximas horas. Ese es el resultado de las cinco horas de reunión que mantuvieron este martes Podemos e IU en Andalucía para decir si concurrir como Unidas Podemos a las próximas elecciones generales de noviembre o mantener la marca Adelante Andalucía, la confluencia con la que se presentaron en las autonómicas. Más allá del nombre de la papeleta, la reunión esconde un enfrentamiento de calado sobre un modelo federal o confederal de partido, ya que los de Teresa Rodríguez no esconden su objetivo de tener un grupo propio en el Congreso de los Diputados al estilo de Galicia en Común o En comú Podem.

Los responsables de ambas formaciones coincidieron al termino del encuentro -al que también acudieron dirigentes de Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza- en subrayar la necesidad de mantener la unidad en un escenario muy atomizado. Pero también en la importancia de "buscar una respuesta para que Andalucía esté lo mejor representada en el Congreso". Eso sí, siempre "desde la lealtad" a las direcciones federales, señalaron Ernesto Alba (IU) y Pablo Pérez Ganfornina. "Tenemos que centrarnos en exprimirnos y explicar la necesidad de que Andalucía y sus problemas estén en Madrid", apuntó este último, para explicar que esas posibilidades se estudiarán con las organizaciones a nivel estatal. "No venimos a discutir sobre una lista electoral sino sobre un proyecto político que ponga en el centro los problemas de Andalucía", insistió.

Las posiciones siguen estando enfrentadas. Poco antes de la reunión, Podemos se descolgó con un comunicado en el que volvían a insistir en que fuera la marca Adelante Andalucía la que se presente a las elecciones del 10 de noviembre, lo que supone modificar las listas de candidaturas para cumplir la premisa de que los diputados andaluces se eligen en Andalucía. "Los y las candidatas de Adelante Andalucía deben elegirse en las provincias, de abajo a arriba, sin imposiciones y garantizando pluralidad para así fomentar la unidad y la cooperación frente a las dinámicas competitivas", señala textualmente.

Recelos en las direcciones

Esta formula es vista con recelo por IU y la dirección estatal de Podemos, dado que aquellos candidatos que lograron entrar en el Congreso el pasado 28 de abril son afines a Iglesias, y contrarios por tanto al proyecto autónomo de Rodríguez. Entre los nueve diputados andaluces hay dos de IU, entre ellos Alberto Garzón, que temen tener que buscar otra circunscripción, ya que no está previsto que se repitan primarias para volver a conformar las listas de cara esta repetición electoral.

En este sentido, el coordinador regional de IU, Toni Valero, señaló por la mañana su apoyo a una papeleta común en la que figuren tanto Unidas Podemos como Adelante Andalucía, porque "sería factible y expresa lo que somos", y además "facilitaría las cosas al electorado". No obstante, entiende que el debate sobre la creación de un grupo andaluz encierra mayor profundidad y no debe producirse al margen de las direcciones federales. "Si queremos una la solución que permita ganar simpatías y en la que todos estemos cómodos, no podemos adelantar ninguna propuesta como una línea roja", apuntó.

Horas antes, Iglesias ya se había pronunciado en una entrevista en Público TV. El líder morado dejó claro que Unidas Podemos ia a estar presente "en el conjunto del Estado". Así, explicó que los "militantes de Podemos Andalucía tienen bastante claro cuál es el espacio político por el que quieren apostar. Pero todo el mundo es adulto para tomar sus propias decisiones".