Podemos mantiene la presión sobre Sánchez buscando el apoyo social

La estrategia de los de Pablo Iglesias, de cara a esta semana, será mantener la presión sobre el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que acepte un Ejecutivo bicolor. Los morados, que ya se reunieron la semana pasada con los sindicatos, actores sociales y embajadores de países de la UE, se reunirán en los próximos días con diversos colectivos buscando el apoyo social que haga torcer el brazo al líder del PSOE.

La portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado que esperan que Sánchez les presente una "propuesta formal, detalla, de programa y de equipo de gobierno" para sacar adelante la investidura. Así, ha insistido en que, por el momento, ningún miembro del Gobierno les ha hecho una proposición en firme.

"Tiene que replantearse la estrategia", ha dicho Vera sobre el camino escogido por Sánchez. Los de Iglesias se mantienen instalados en la idea de que el dirigente socialista está buscando la abstención, o incluso el apoyo, de Cs para no verse atado a las políticas sociales que enarbola Unidas Podemos. No obstante, consideran que ante el 'no' de Albert Rivera, no le quedará otra posibilidad a Sánchez, salvo la de la repetición electoral, que acudir a ellos.

Gobierno en julio

No obstante, aunque el apoyo de Unidas Podemos no esté cerrado, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado, este lunes, que la "voluntad" de Sánchez es que la investidura como presidente "sea en julio" porque quieren que "el país funcione desde ya".

"Nuestra voluntad es que la investidura sea en julio y estamos trabajando profundamente" para que sea en julio "y no en agosto ni en septiembre", ha explicado a los periodistas Celaá antes de asegurar que "hay elementos suficientes encima de la mesa como para poderlo hacer así".

En este sentido, el ministro de Cultura en funciones, José Guirao, se ha mostrado "optimista" sobre la conformación de este nuevo gobierno y ha trasladado su "plena confianza" en que, a lo largo de este mes, se pueda "desbloquear la situación" ya que "no hay otra alternativa, salvo repetir elecciones y eso parece que no lo queremos nadie".