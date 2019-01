Podemos matiza que solo confrontará con el PP y no con Errejón

El paso de los días tras la crisis originada en Podemos por la decisión de Íñigo Errejón de acudir a las elecciones autonómicas con Más Madrid va permitiendo que las aguas vuelvan a su cauce. Tras cinco días de reflexión, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado en RNE que no han tomado más decisiones que la de "confrontar con el PP" en las elecciones de mayo, pese a que presentarán una candidatura propia a las autonómica que podría rivalizar con el cofundador del partido.

Después de que IU empezara a matizar su posición y apoyara una candidatura lo más amplia posible en la que se encontrasen todas las fuerzas progresistas, la cúpula de Podemos parece empezar a percibir los beneficios de una lista que aglutine a distintos partidos, aunque todavía se muestran recelosos respecto a un diálogo con Errejón. La coportavoz de Podemos, Ione Belarra, entrevistada en Onda Madrid, ha asegurado que están buscando una candidatura "lo más unitaria posible" que ofrezca una "alternativa de cambio en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el secretario de Organización morado, Pablo Echenique, ha subrayado que la forma de actuar del que fuera su compañero de partido no demuestra que tenga ganas de negociar, sino todo lo contrario. "No trasladar sus planes a los órganos del partido del que se va evidentemente esta lanzando un mensaje de que no desea negociar", ha asegurado en declaraciones a Antena3.

Parece que poco a poco la cúpula morada va abriendo la puerta a un diálogo con Errejón, un viraje que viene precedido por los mensajes de unidad en la izquierda que lanzó el líder de IU ayer. Alberto Garzón ha insisto, este miércoles, en que intentarán "recomponer y tender puentes para construir una candidatura política" en el que estén presentes tanto Podemos como Más Madrid. En la misma línea se ha expresado la candidata de IU a la Comunidad de Madrid, Sol Sánchez, que ha pedido que "se arreglen cuanto antes" para construir la candidatura unitaria "más potentes".

LA CONTRADICCIÓN DE APOYAR A CARMENA

Tras la carta conjunta presentada por la alcaldesa madrileña y Errejón anunciando su intención de ampliar Más Madrid al ámbito autonómico, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó en una carta que no competirían con Carmena y aceptarían sus condiciones con tal de permitir que revalidara la legislatura. "Con todo el respeto, Íñigo no es Carmena", sentenció Iglesias. Una posición que la cúpula de su partido lleva manteniendo durante los últimos días. Este miércoles, Montero ha reiterado que están dispuestos a "echarse a un lado" aunque les "entristezca" que la alcaldesa no haya querido contar con ellos.

Se abre así un escenario en el que Podemos apoyará a Más Madrid en el ayuntamiento pero no en el Parlamento regional. Carmena, sí, Errejón, no. Una contradicción que Montero explica apelando a la "responsabilidad" de intentar que la exjueza revalide su cargo y evite la vuelta del PP al consistorio municipal.