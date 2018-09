Podemos no apoyará la reforma de Sánchez para suprimir aforados si deja fuera al Rey

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este jueves al PSOE de que no apoyará ninguna medida que "deje fuera de control democrático a la Monarquía" y ha calificado de "impresentable" decir que se tienen que acabar los aforamientos y excluir al jefe del Estado.

Iglesias, en declaraciones en el Congreso, ha recalcado que es "inexplicable" en una democracia del siglo XXI mantener ese privilegio para el Rey para los actos del monarca que no son refrendados por ministros o el presidente del Gobierno, de los que no sería responsable.

Por ello, espera que el PSOE rectifique y advierte de que si no es así no podrá contar con su apoyo para la propuesta de reforma de la Constitución que mañana aprueba el Consejo de Ministros para eliminar los aforamientos a políticos.

No es la única rectificación que Iglesias le ha pedido hoy a los socialistas y al Gobierno.

También espera que cambien de posición respecto a la comisión de investigación sobre las finanzas del Rey Juan Carlos que pide su grupo parlamentario, y en este asunto lanza de nuevo una advertencia: Podemos deja clara su "disponibilidad" para ser socios del Gobierno y propiciar políticas que "mejoren la vida de la gente", pero "en ningún caso para blanquear la corrupción de la Monarquía".

Eso es lo que, en opinión del líder de Podemos, hicieron PP, PSOE y Ciudadanos hace quince días cuando rechazaron en la Mesa del Congreso la petición de su grupo para llevar al pleno su propuesta de crear una comisión de investigación sobre las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en relación a las actividades del Rey Juan Carlos.

A FAVOR DE UNA INVESTIGACIÓN A JUAN CARLOS I



Hoy el grupo confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea ha registrado un escrito dirigido a la Mesa, firmado por más de 90 diputados, para que reconsidere su decisión y admita el debate en pleno sobre la necesidad de una investigación parlamentaria sobre las finanzas y posibles "irrgularidades" cometidas por el Rey Juan Carlos.

Según Iglesias, es evidente el "interés general" por conocer si el anterior Jefe del Estado cometió posibles delitos fiscales y los acuerdos con el PSOE no incluyen "cubrir la corrupción" de la Monarquía.

"Esperamos que el PSOE sea coherente, sospecho que buena parte de sus electores consideran que no parece sensato que se una al PP y a Ciudadanos para proteger a la Monarquía cuando hay sospechas más que fundadas de corrupción", ha dicho.