Podemos presiona al PSOE para que retire el título de emérito a Juan Carlos I

El diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha asegurado este lunes en el debate de la Diputación Permanente que "el Gobierno defiende la retirada" del título de rey emérito a Juan Carlos I, algo que choca con lo que había dicho hasta ahora la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que subrayó hace dos semanas que no ve necesario esa medida. Calvo es la designada por Pedro Sánchez para "actualizar" los criterios éticos de la monarquía junto a los asesores de Felipe VI tras la crisis provocada por la fortuna oculta de Juan Carlos. Según fuentes del equipo de la vicepresidenta, Santiago no ha hablado en nombre del Ejecutivo y niegan que Sánchez y su núcleo duro hayan cambiado de opinión en este asunto y se estén planteando quitarle ese honor al ex jefe de Estado.

"La Constitución no dice nada de la figura del emérito. Y, si se concede un título honorífico por un Gobierno, también un Gobierno puede quitarlo. Y nuestro Gobierno defiende su retirada porque el comportamiento de Juan Carlos lo descalifica a diario", ha afirmado Santiago después de recordar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy le concedió ese honor en 2014. Lo hizo mediante la reforma de un real decreto de 1987 sobre el régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes.

Calvo descartó que su Ejecutivo se esté planteando retirar ese título a Juan Carlos I, tal y como ya había dejado por escrito el Gobierno también en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet. Según Calvo, el Rey emérito "ya no tiene actividad pública ni vive con recursos públicos"; es decir, que ese título "ya no conlleva ninguna retribución ni obligación".