Podemos presiona a Teresa Ribera para prohibir los cortes de luz y agua por impago

Lejos de reducirse, los roces entre el PSOE y Unidas Podemos por la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros siguen aumentando. Los morados, que acusan a sus socios de retrasar la paralización de los lanzamientos, han redoblado su presión sobre el Ministerio de Transición Ecológica para que, de una manera o de otra, no se pueda dejar sin luz, agua y gas a personas en situación de vulnerabilidad, según fuentes de Unidas Podemos.

En las filas moradas aseguran que llevan semanas negociando con la vicepresidente tercera, Teresa Ribera, para "convencerla" de que, a la prohibición de los desahucios, resulta necesario sumar una paralización de los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma, actualmente en vigor hasta el 9 de mayo. No obstante, fuentes de Unidas Podemos señalan que solo han recibido negativas por parte de la dirigente socialista.

La última propuesta que han puesto los morados sobre la mesa de Ribera, según estas mismas fuentes, es "replicar el sistema acordado para la suspensión de los desahucios" en lo relativo a las familias en situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que las empresas de suministros estarían obligadas a solicitar "a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte con el objetivo de comprobar si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad".

"No podemos hablar de vivienda digna si no garantizamos agua, luz y gas a las familias", reivindican en Unidas Podemos. A este respecto, subrayan que la secretaria de Estado para la Agenda 2030, la 'podemista' Ione Belarra, ha trasmitido al PSOE que "en pleno invierno" no se puede calificar de vivienda digna un domicilio en el que no haya agua, luz y gas que "permita a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar":