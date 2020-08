Podemos recrimina a Sánchez que no le informara de la salida de Juan Carlos I

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este martes que Unidas Podemos desconoce si ha habido una presunta negociación de Moncloa con la Casa Real en relación a la salida de España del rey emérito Juan Carlos y ha apuntado a que esta decisión "no la ha tomado" el Gobierno de coalición: "Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa". En una entrevista en la cadena SER, Montero ha explicado que los ministros de la formación morada no sabían que se estuviera negociando la salida del monarca ni que se comunicaría el lunes por la tarde. Montero recrimina así al presidente, Pedro Sánchez, que no informara a su socio de Gobierno de la salida de Juan Carlos I.

"Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno. Respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición", ha subrayado Irene Montero, quien ha recalcado hasta en dos ocasiones que no sabían de la existencia de esta presunta negociación desde Moncloa con la Casa Real. Ha añadido que si Podemos lo hubiera sabido, habrían expresado su discrepancia.

🎙️ @IreneMontero critica que la Casa Real avale la “huida” del rey emérito y afirma que, como parte del Gobierno, Unidas Podemos no sabía nada



Una entrevista de @pedroblancoa en @HoyPorHoyhttps://t.co/zDwIbjuaZ9 pic.twitter.com/TWIuMZY5jb — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) August 4, 2020

Al ser preguntada por si considera que los miembros del PSOE han actuado con "deslealtad", Montero ha emplazado a hablar esta cuestión dentro del seno del gobierno de coalición, si bien ha insistido en que esta decisión, de haberse tomado, se ha llevado de manera unilateral por el PSOE.

Así se ha pronunciado la ministra en una entrevista en la cadena SER en la que ha valorado la decisión del monarca de trasladarse fuera de España tras el continuo goteo de informaciones comprometedoras por sus supuestos negocios opacos, con una fortuna en cuentas suizas.

"Actitud indigna" del rey emérito

La ministra de Igualdad ha opinado que la "huida" del rey emérito es una "actitud indigna" que la gente interpreta como un intento de "eludir la acción de la justicia". Eso, ha dicho, "deja a la monarquía en una posición muy comprometida y delicada". "Debería rendir cuentas. España está cansada de impunidad y corrupción", ha remachado Montero. A su juicio, "nadie en España" puede separar las decisiones del rey emérito de su posición como monarca. La ministra no ha cuestionado, sin embargo, la "integridad" de Felipe VI.

El lunes, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ya criticó en los mismos términos la salida de Juan Carlos I: "La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex Jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida", escribió en Twitter.

El PP carga contra Iglesias

El PP ha pedido este martes a Pedro Sánchez que desautorice a Iglesias por estas palabras. El vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, ha emplazado al presidente del Gobierno a "poner orden" en su gabinete y desautorizar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, porque, en su opinión, no puede haber mensajes contradictorios desde el Gobierno sobre la salida del rey emérito.

En una entrevista en RNE, Montesinos ha instado a Sánchez a aprovechar la comparecencia de este martes para hacer esa desautorización porque el presidente del Gobierno debe defender la Jefatura del Estado del "ataque" que "en ocasiones llega desde dentro de su propio gabinete".

Montesinos ha insistido en que este lunes el Ejecutivo dio mensajes contradictorios: "Moncloa dijo una cosa y el vicepresidente de Sánchez, otra" y, por ello, ha instado "formalmente" al presidente a desautorizar "de una vez por todas" a Iglesias porque el Gobierno "debe fortalecer las instituciones, no erosionarlas".