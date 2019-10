Podemos refuerza su programa para encarar la recesión económica

Podemos llevará practicamente el mismo programa electoral que presentó para las elecciones del 28-A, hace más de cinco meses. La explicación: "Las razones siguen intactas". Así defienden en la formación morada que, salvo alguna novedad, el gruso de sus medidas sean las misma. Nada ha cambiado desde abril hasta ahora para hacer grandes reformas en lo que proponen. Los de Pablo Iglesias, unicamente, han introducido una serie de medidas para, según dicen, poder encarar mejor la recesión económica de la que advierten los expertos.

"Si viene una nueva crisis y Unidas Podemos está en el Gobierno, no se recortarán derechos por abajo, sino privilegios por arriba", afirman en el documento programático que han presentado este domingo en Madrid. Podemos trata así de situar el eje de campaña en lo económico para poder explotar el miedo que, dicen, tiene la CEOE y los intereses económicos a que ellos gobiernen. En este sentido, pretender hacer girar su discurso sobre la idea de "recortar los privilegios fiscales de la banca, de las grandes corporaciones y de las grandes fortunas, a la vez que se reduce la presión impositiva sobre trabajadores, autónomos y pymes" en el caso de que llegue una situación económica de inestabilidad.

Entre las nuevas propuestas que han presentado destaca la prohibición de que las empresas del IBEX 35 y que cotizan en bolsa paguen a autónomos y pymes a más de 30 días. Según explican, estas compañía "cobran de inmediato" pero pagan a 90 días: "Se financian gracias a unos trabajadores a quienes trasladan todos los riesgos". Además, para dar ejemplo, plantean que la administración haga lo mismo. También sobre las grandes empresas pretenden imponer un impuesto si contaminan para fomentar la transición ecológica.

REFUERZO DE MEDIDAS

Estas medidas se suman a las que ya redactaron en el mes de abril, entre las que destacaban la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI) a 1200 euros al final de la legislatura, la reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales (siete de lunes a jueves y seis los viernes) o la derogación de la reforma laboral de 2010 y de la de 2012.

Además, los de Iglesias han dado a conocer la restructuración de algunas medidas para intentar paliar ciertas realidades que considera graves. Así, quieren prohibir las puertas giratorias impidiendo que nadie que haya ejercido un cargo de poder pueda formar parte de manera directa o indirecta de una empresa que cotice en bolsa o que facture más de 50 millones de euros al año.

Por otro lado, sobre la proliferación de casas de apuestas, los 'podemistas' pretenden impulsar una batería de medidas -que no puedan abrir antes de las 22:00 horas, que no se puedan publicitar, que no puedan instalarse cerca de colegios...- que en el plazo de dos años conlleve la clausura del 90% de estos locales.