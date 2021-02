Podemos señala en un vídeo qué situaciones no ve normales en democracia

Podemos ha publicado este miércoles un vídeo con imágenes que aluden a la marcha a Emiratos Árabes del rey Juan Carlos, la condena al rapero Pablo Hasél o el bloqueo del Poder Judicial, situaciones con las que ejemplifica lo que, para el partido de Pablo Iglesias, no es "normal" en democracia. "Para Podemos esto no es normal. Para otros es la normalidad. Nosotros no nos conformamos. ¿Y tú?", defiende Podemos en las redes sociales, en respuesta a las críticas hacia el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus declaraciones sobre la normalidad democrática en España.

El ala socialista del Gobierno enmarcó este martes sus palabras en las elecciones del próximo domingo en Cataluña y las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño reprocharon sus palabras. Además de la situación del rey emérito, la formación de Iglesias pone el acento en el vídeo en la financiación irregular del PP y en los políticos que "se sientan" en consejos de administración de empresas del IBEX, entre los que aparecen el expresidente del Gobierno Felipe González, el exministro socialista Jordi Sevilla y el popular Rodrigo Rato.

También alude Podemos a lo que ellos llaman el "poder mediático" con imágenes de los periodistas Antonio García Ferreras y Ana Rosa Quintana, bajo esta pregunta: "¿Cuánto mandan los bancos en los medios?".

Iglesias aseguró esta semana que, "como vicepresidente del Gobierno español", reconocía que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas".