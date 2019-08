Podemos tacha de "poco responsable" la estrategia negociadora de Sánchez

Los contactos entre el PSOE y Unidas Podemos siguen sin producirse. Según aseguró Pedro Sánchez, hasta finales de agosto o principios de septiembre los socialistas no descolgarán el teléfono para comunicarse con su socio preferente y poner sobre la mesa un acuerdo programático. Una estrategia que el secretario de Acción de Gobierno morado, Pablo Echenique, asegura no entender: "Nos parece una actitud poco responsable el llevar las negociaciones al último minuto, al pitido final".

Después de diez días en los que los de Pablo Iglesias se han mantenido alejados de los medios de comunicación, este unes Echenique ha afirmado que los movimientos de Sánchez deben responder a "algún tipo de táctica de partido" que no busca respetar los resultados del 28-A sino lograr su propio interés.

"El PSOE está barajando tres opciones. Un acuerdo con Cs, con la derecha, ss algo que no ocultan y es su opción preferida; un Gobierno en solitario, de ordeno y mando que vuelva a la época del bipartidismo; y la tercera opción es una repetición electoral", ha aseverado en una entrevista en la Cadena Ser.

Los obstáculos

Entre los obstáculos que podría tener un pacto entre Sánchez e Iglesias podría estar el escaso margen de negociación que plantea dejar el presidente del Gobierno en funciones. Sin embargo, Echenique ha dejado claro que ellos no tendrán problema en ser los primeros en llamar: "Creo que no tneemos que convertir la política en una telenovela de adolescentes y no debemos entrar en este juego de quién llama".

Además, el dirigente morado ha explicado que no tendría problema en abandonar su cargo como principal negociador por la parte de Unidas Podemos si eso solventara las negociaciones. Así, ha subrayado que si los socialistas tienen problemas con él -o con los tuits que publica- será porque les molesta que diga "la verdad".

Finalmente, preguntado por si la demanda de Unidas Podemos Madrid a varios ministros socialistas podría haber enturbiado las relaciones, Echenique ha dicho que en la cúpula estatal no tenían conocimiento de este paso hasta que tuvo lugar pero que, de todas formas, les parece "sensato" cuando existe una sombra de corrupción.