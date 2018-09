El Poder Judicial ignorará la «provocación» de Quim Torra

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si los jueces y el Poder Judicial tienen que ser independientes del Poder Político, cómo se pueden justificar los comentarios contra los que luchan por la independencia de Catalunya? No es que ignoren las quejas y los comentarios de la Generalitat, con petición de cese incluida, sino que no tienen ningúna otra opción para justificar su poca ética profesional. Y estos “señores” son los que imoarten la, su, ley. Si no nos quieren, que nos dejen marchar, se lo agradeceríamos.