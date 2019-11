La Policía cree que Tsunami Democràtic se plantea una "acción espectacular" en Madrid

Una acción sorpresa en un lugar "estratégico" de Madrid sería tan buen "escaparate" para Tsunami Democràtic como lo fue el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, o el corte de la frontera en La Jonquera. Los servicios de Información del Ministerio del Interior confirmaron a EL PERIÓDICO que el movimiento independentista tiene "sobre la mesa" y se plantea la posibilidad de actuar en la capital de España. Consideran "un escenario improbable, pero no imposible" que lo haga en los próximos días.

"Tendrían que desplazarse durante varias horas y, para evitar filtraciones, deberían coordinarse solo a través de su 'app' para móviles, que todavía no funciona demasiado bien", explican estas fuentes, que añaden que, si Tsunami decide finalmente actuar en Madrid, intentaría que fuera "algo espectacular y algo muy específico". "No parece probable que se conformen con intentar una acampada en un lugar como la Plaza Mayor, al estilo del 15-M, eso no duraría mucho", añaden.

EL CONGRESO

Las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO creen que un objetivo de Tsunami en Madrid puede ser el Congreso de los Diputados, por su localización y su repercusión. El Parlament de Cataluña ya fue objetivo de acciones y posibilidades de intervención por parte de diferentes grupos independentistas. En cuanto al Congreso, ya hubo años atrás manifestaciones de indignados a las puertas. Si el Tsunami lograra acercarse al Congreso, habría "cargas policiales y fotos de turistas... La repercusión internacional podría ser mayor que la que consiguieron con el aeropuerto de El Prat", subraya un analista.

El 14 de octubre, tras la difusión de la sentencia del 'procés', y casi al tiempo que iniciaba la ocupación del aeropuerto de El Prat, Tsunami difundió un comunicado en el que anunciaba que "miles de vehículos" iban a marcha lenta para colapsar el aeropuerto de Barajas. Lo acompañaba de imágenes de atascos. Era una fake, un bulo, desinformación que, aquel día, buscaba "distraer", según fuentes policiales.

LA INICIATIVA

"Estamos viendo que la estrategia de Tsunami va a ser, siempre que puedan, una acción cada día. 'Hit and run'. Golpear y correr. Cuando ven que están siendo superados, que el rendimiento propagandístico de una acción es decreciente, anuncian que se retiran. Luego, empiezan otra en otro lugar. Buscan el multifoco, dar guerra, provocar el cansancio y el desánimo entre policías. Y también llamar la atención, salir mucho en prensa, televisión y redes sociales", explican fuentes de los servicios de información.

La batalla contra Tsunami no es sencilla y es desigual. Tienen más de 400.000 personas en su canal de Telegram. Además, "ellos no tienen que cumplir reglas, nosotros sí. Llevan la iniciativa y nosotros reaccionamos, vamos detrás. No tenemos recursos infinitos", explican fuentes policiales.

Madrid sería una gran "ventana" para Tsunami. Y las próximas fechas ayudan. Desde el 18 de noviembre habrá trasiego en el Congreso, deberán acudir a acreditarse los nuevos diputados. Entre el 2 y el 13 de diciembre se celebrará la Cumbre del Clima, para la que la policía espera la llegada de cientos de antisistema procedentes de toda España y Europa. Y el 3 de diciembre se celebrará la sesión de constitución del nuevo Congreso, donde estarán por primera vez dos diputados de la CUP.