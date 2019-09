La policía localiza 1,2 millones de origen desconocido de Josep Pujol en Andorra

La respuesta de las autoridades andorranas a la comisión rogatoria remitida por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el 'caso Pujol' ha permitido "acreditar que el total de ingresos en efectivo" de las cuentas en Andbank de Josep Pujol Ferrusola es "de origen desconocido, ya que no se tiene ninguna constancia del origen de los mismos" y no se ha aportado "justificación mercantil alguna" que les libre de la sospecha del blanqueo de capitales que se imputa, entre otros delitos, a los miembros de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol Soley.

En el último informe policial aportado al Juzgado Central de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se afirma que en la subcuenta en euros de la que Josep Pujol disponía en Andbank se realizaron tres ingresos por un valor total de 1.231.723 euros. Solo se ha podido determinar que uno, realizado el 3 de junio de 2010, por 244.953 euros procedía de dos cuentas de las que era titular su hermano mayor Jordi.

PRIMERO A JORDI Y LUEGO A JOSEP

También termina apareciendo Jordi con una transferencia recibida en la cuenta AN 81756 por 146.490 dólares, ordenada por la sociedad Colil Capital desde el Banco Zaragozano. El banco corresponsal fue el Bank of New York. Andank "no dispone de información adicional en sus registros que permita identificar el motivo", lamenta la policía, que añade que a través de la comisión recibida desde Curaçao se ha sabido que como director general de esa entidad figuraba Juan Manuel Rosillo Cerrejón, que también transfirió 50.000 dólares desde el Banque du Gothard (Mónaco), primero a una cuenta de Jordi Pujol Ferrusola y luego a la de su hermano Josep. Rosillo fue condenado a 6 años y medio de cárcel, pero huyó a Panamá, donde murió.

El informe recuerda la relación entre este y el primogénito del 'expresident' a través de abonos y cargos en sus cuentas. Algo sobre lo que vuelve a insistir al tratar del, según Josep Pujol, préstamo por 960.000 euros que le hizo a Jorge Barrigón para comprar acciones de su empresa de helicópteros en Andorra Heliand. Los investigadores sostienen que se trata de una "tapadera" con la que los hermanos se pudieron "desvincular del dinero ingresado en sus cuentas de Andabank, cuyo origen es desconocido, para ingresarlo en la cuenta del BPA de Josep".

Según los agentes, el préstamo "enmascaró" y "justificó" una "serie de ingresos y retiradas de fondos cuyos orígenes son desconocidos". Para llegar a esa conclusión, se tiene en cuenta que a Josep se le intervino una nota en la que describe la cuantía de los billetes que le dio a Barrigón; cada vez que este procedía a devolver parte del supuesto préstamo se producían ingresos en las cuentas de los dos hermanos. Jordi destinó parte a "la inyección de fondos opacos en casinos de México", según el documento.

NUEVA FUNDACIÓN

Otras operaciones a las que se refiere el informe son las que aparecen bajo el concepto "Abono/cargo Arbit misma cuenta". Tras señalar que Arbit es una criptomeda o "una forma de activo digital", la Udef enumera varias sociedades llamadas así en Brasil, Argentina, Madrid y Barcelona. En su subcuenta en dólares se detectaron cargos y abonos derivados de la compra de acciones de sociedades, como la colombiana Brink's de Colombia por 150.401 dólares; la suiza Ciba Holding, que aparece vinculada a los 'Papeles de Panamá'. Con dólares canadienses se pagaron 161.282 a Shore Gold, una entidad dedicada a la explotación de diamantes.

El informe también destaca "la existencia de una nueva fundación en la familia Pujol", la panameña Fundación Party, en la que figura como principal beneficiario el propio Josep Pujol. Pese a ello los agentes también han encontrado que hizo una inyección de 600.000 euros desde una de sus cuentas.