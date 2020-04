La Policía Nacional denuncia a Rajoy por saltarse la cuarentena

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si se la ha saltado me parece bien. Aunque hay que medir con la misma vara a todos los políticos y no se ha hecho. Bueno, al menos ahora se puede comentar aquí, el otro periódico nacional sectarista como es El País prohíbe comentar. Libertad de expresión propugna el Granma español. La Sexta el medio más objetivo que tenemos. No les escuché criticar cuando Iglesias se salto la cuarentena una y otra vez.