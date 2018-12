El PP se abre a pactar con Vox en Andalucía si son determinantes

En el PP ya admiten a las claras que están abiertos a pactar con la formación de ultraderecha Vox en Andalucía tras las elecciones del próximo domingo. Los populares quieren acabar con casi 40 años de socialismo en esa comunidad y tratarán de sumar si es necesario a la formación radical de Santiago Abascal, que se lleva hasta 4 escaños en algunos sondeos, y también a Ciudadanos. Esa posible entente de las derechas en esa autonomía es la que se debería repetir en las próximas elecciones generales, a juicio de José María Aznar, padrino político del nuevo presidente del PP, Pablo Casado.

«Si Ciudadanos y Vox encajan en nuestro programa, podemos pactar con ellos», declaró el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en El Mundo. En rueda de prensa tras el comité de dirección, Javier Maroto, vicesecretario de organización del partido, no quiso concretar en qué ámbitos pueden coincidir los programas de PP y Vox. «Cuando tengamos la certeza absoluta [de que suman los escaños de PP, Cs y Vox], entraremos a valorar cualquier cuestión», respondió. Fuentes de la dirección señalan que, si esa alianza sirve para sacar de la Junta a Susana Díaz (la previsible ganadora), lo intentarán, aunque añaden que deberán cerciorarse de que Vox no pide «ninguna medida» que no entre en el «ideario» de los populares.

Maroto incidió en que el voto útil es el del PP porque la ultraderecha no tiene asegurada su entrada en el hemiciclo y porque Ciudadanos, con el que libra una batalla particular por ver quién queda en segundo lugar, detrás del PSOE, «puede volver a hacer presidenta a Díaz».

FINANCIACIÓN DE VOX / El vicesecretario de Organización habló a los votantes que están pensando en elegir a los ultras de Abascal por su defensa de la unidad de España. En una muestra del temor que los conservadores tienen a Vox, Maroto se adelantó varios meses y afirmó que, si la formación radical logra representación en el Parlamento europeo en las elecciones de mayo, deberá integrarse, como es habitual, en una familia política continental. Y, en este caso, señaló, le tocará estar con la «extrema derecha y extremo discurso en favor del independentismo catalán». «Lo que olvidan [esos posibles votantes], porque Vox no lo cuenta, es que sus socios en Europa son los eurodiputados de Flandes que llevan lacito amarillo y que saludan a Puigdemont como un héroe», declaró.

Y fue un paso más allá en un asunto que hasta ahora el PP había orillado en público. Según Maroto, Vox «obtiene financiación» de esos grupos de extrema derecha. «Presuntamente siempre», añadió.

Abascal le respondió con un tuit: «Maroto, ¿por qué dices «presuntamente»? Porque sabes que mientes, miserablemente y sin escrúpulos, y porque no tienes lo que hay que tener para asumir una querella».