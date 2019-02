El PP acusa a Sánchez de "traicionar" a España por "hablar de todo" con Torra

El Senado celebró el jueves pasado un 'pleno fantasma' sobre Cataluña porque el PP, con mayoría absoluta, así lo quiso. Los populares habían pedido que Pedro Sánchez acudiera a la Cámara a explicar la reunión del presidente del Gobierno con Torra, pero el jefe del Ejecutivo estaba ese día en el Foro Económico de Davos y no acudió ni dio una fecha alternativa para hacerlo. El PP ha intentado de nuevo, ahora en el Congreso, que Sánchez aborde en un pleno extraordinario la crisis política de Cataluña, pero no ha conseguido los apoyos necesarios. Sus 134 diputados, de los 350 totales, no han sido suficientes para forzarlo.

En el debate para conseguirlo, celebrado en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, la portavoz popular, Dolors Montserrat, ha llegado a acusar a Sánchez de cometer esta "traición a España y su legalidad" y "someterse" a la Generalitat. Ha recordado Montserrat que Torra, al acabar la reunión de Barcelona, afirmó que el jefe del Ejecutivo había "hablado de todo". "¿Eso es cierto?", le ha preguntado al inquilino de la Moncloa. "Esto solo tiene una explicación: el preso político de los políticos presos y fugados", ha declarado. "Las 21 capitulaciones de Pedralbes son una vergüenza para nuestra democracia", ha continuado en referencia a las peticiones planteadas por Torra. Y ha concluido: "La traición a España no se va a consumar y les garantizo que España y los españoles con el PP lo vamos a impedir".

PENALIZAR EL DIÁLOGO

El choque se ha dirimido en los términos ya conocidos. Solo UPN y Ciudadanos han respaldado al PP y han denunciado que Sánchez tratara de "igual a igual" a Torra. Podemos, PDECat, PNV y Compromís han lamentado que los populares sigan sin entender que sin diálogo no se va a poder solucionar el choque institucional.

Por parte del PSOE ha hablado José Zaragoza, que ha acusado a Montserrat de "mentir", "ofender" e "injuriar" al Gobierno con el único interés de "alimentar el monstruo" de Vox, un partido con el que el PP ha pactado para lograr la presidencia de la Junta de Andalucía.