El PP avisa a Vox: no habrá censura parental en la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado confiada en tener un acuerdo presupuestario pero ha insistido en que no habrá censura parental en Madrid, una exigencia planteada por Vox para lograr un acuerdo porque no puede apelar a la "falsedad" para "mantenerse en el poder" ni "desdibujar un proyecto político para pedir permiso constantemente".

Además, ha señalado que esta propuesta de Vox genera "alarma" en los padres sobre una problemática que no existe en la Comunidad de Madrid y ha recordado a Vox que la izquierda está a dos escaños de aplicar las políticas contrarias a las del actual Ejecutivo autonómico, por lo que ha augurado a que al final habrá "altura de miras".En declaraciones a 'Telecinco', Ayuso ha apuntado que no ve peligrar la aprobación de los Presupuestos regionales de 2020 aunque ha reconocido que PP, Cs y Vox, que son las formaciones que han dado "estabilidad" a Madrid, tienen "muchas cosas que negociar".

CUENTAS REGIONALES

Por ello, ha opinado que al final se fraguará un pacto presupuestario y lo que no va a hacer es "poner en peligro" las cuentas públicas regionales por un "debate artificial", en alusión al 'pin parental' dado que en Madrid existe la libertad educativa y de centro como revela que el 93% de los padres matriculen a sus hijos en el escogido en primera opción.

Ayuso ha reivindicado que ella legisla sobre "la realidad y la verdad" en una región donde los hijos reciben la educación que han elegido sus padres, como revela que no se haya producido ninguna denuncia sobre adoctrinamiento en las aulas. Es por ello que ha reprochado a Vox el generar "miedo" y "sospechas" con la difusión de vídeos en redes que en ningún caso corresponde a Madrid. Así, Ayuso ha querido transmitir tranquilidad a las familias porque los profesores de la Comunidad de Madrid se "levantan cada mañana a formar" y en ningún caso existe adoctrinamiento.

La presidenta regional ha reivindicado que cumple "a rajatabla" el programa electoral, con el impulso de medidas destacadas haciendo "política de primera", si bien ha reconocido que está en una situación "compleja" porque nunca antes en Madrid ha existido un gobierno que depende de tres partidos políticos.

PRESIÓN DE MONASTERIO AL GOBIERNO REGIONAL

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado que como Díaz Ayuso "está a favor de la libertad no tendrá ningún problema" en aprobar la censura parental con ella. En una entrevista con 'EsRadio', ha indicado que "de lo que más" hay que hablar es de la censura parental porque "los totalitarios entran siempre por la educación" y, si se descuida ésta se producirá "el adoctrinamiento de marxistas y habrá niños adoctrinados".

En el acuerdo de investidura para hacer presidenta a Díaz Ayuso existe un punto en el que se exige que a los padres se les informe de las actividades que se imparten en los centros escolares. A Monasterio, no le "sirve" esta solución, porque "te encuentras con el mismo menú" ya que "los contenidos siguen siendo obligatorios".

"Yo tengo un pacto de investidura, que no es de gobierno. Como no tengo pacto de gobierno para cualquier cosa que se quiera aprobar tienen que contar con los 12 votos de Vox. Como está a favor de la libertad no tendrá ningún problema en aprobar la censura parental conmigo", ha sostenido la portavoz de Vox. Al ser preguntada sobre si hay denuncias que constaten que los niños son "adoctrinados" en las aulas, Monasterio no lo ha podido afirmar, solo ha hecho referencia a las 50.000 firmas que se registraron en la Comunidad de Madrid para pedir que se implante esta medida. Monasterio ha insistido en que este punto no es el único que "amenaza" los Presupuestos regionales, que"tendrían que estar aprobados ya", sino que también lo es la reducción del "gasto político e ineficaz desbocado"."Si no se embrida el déficit ni el gasto público y no cumplimos con la regla de gasto va a venir Sánchez y nos va a intervenir, pero no hay que tener miedo, para negociar hay que sentarse y si el señor (Ignacio) Aguado no quiere sentarse conmigo tendremos un problema", ha lanzado.