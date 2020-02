El PP carga contra Sánchez por "insultarles y después tenderles la mano"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El cinismo sideral del doctor plagio no tiene limite. Tanta como su manera torticera de tratar las relaciones entre los demas partidos. Esto y las declaraciones de de mas de una de sus ministras prueba de manera categorica y su total completa y absoluta falta de perfir democrático. No señor eso no es democracia eso se asemeja mas a una dictadura que otra cosa. Es lo logico en un gobierno social-comunista.