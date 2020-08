El PP critica que Sánchez exija unidad cuando no la hay dentro del Gobierno

El portavoz nacional del PP, Jose Luis Martínez-Almeida, no ha tardado ni una hora en responder al llamamiento de Pedro Sánchez a la "unidad". "Si entre ellos no son capaz de arrimar el hombro, no nos pueden pedir a los demás que arrimemos el hombro", ha sentenciado en referencia a las desavenencias entre socialistas y morados en el seno del Ejecutivo. El también alcalde de Madrid ha lamentado que el presidente del Gobierno busque descargarse de toda responsabilidad en las comunidades autónomas y en la oposición mientras no es capaz de entenderse con sus propios aliados.

Tras la reunión de la Ejecutiva Nacional del PP y pocos minutos después de que Sánchez planteara un "nuevo clima político", Martínez-Almeida se ha mostrado escéptico ante las intenciones del líder de los socialistas. "Arrimar el hombro y transferir toda la responsabilidad a las comunidades autónomas es incompatible", ha insistido antes de subrayar que "la coherencia es fundamental en política y genera confianza, certeza y credibilidad".

"Le decimos a Pedro Sánchez: Sí, nuestra mano está tendida. Pero nuestra mano no está tendida para blanquear la imagen de un Gobierno de coalición que pide entendimiento de todos pero no se entienden entre ellos", ha hecho hincapié.

Al revés

Sobre la conferencia que ha dado Sánchez bajo el título "España puede", el recién nombrado 'número tres' de los conservadores ha dicho que "España puede" pero que "la pregunta es: ¿Pedro Sánchez puede?". En este sentido, Martínez-Almeida ha recordado que el presidente del Gobierno no ha sido capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en los dos años y medio que lleva en la Moncloa.

"Sánchez está acostumbrado a hablar y a hablar mucho, pero a lo que no está acostumbrado es a escuchar la realidad de España", ha sentenciado tras criticar su discurso de este lunes ante grandes empresarios españoles. En su opinión, "debería haber sido al revés" y deberían ser los empresarios los que hubieran hablado, explicando las dificultades económicas que se han encontrado en los últimos meses.

La cita

Siguiendo con los reproches a Sánchez por su escasa interlocución, Martínez-Almeida ha recordado que la cita que mantendrán este miércoles Pablo Casado y el presidente del Gobierno será la primera que se produce tras seis meses sin contacto alguno. Otro argumento más para cargar contra la propuesta de Sánchez de "unidad".

Según ha explicado, el líder de los populares acudirá al encuentro con la "mejor predisposición a seguir haciendo lo que ha hecho los últimos meses: ofrecer una serie de pactos y una serie de acuerdos". A renglón seguido, ha apuntado a que la formación conservadora no quiere que la reunión "se quede en una foto", "en una forma de comunicación del presidente del Gobierno en el que se ve apurado por su posición política".

Las Cuentas públicas

Martínez-Almeida se ha mostrado muy claro al asegurar que para el PP es imposible apoyar unos Presupuestos Generales del Estado en los que intervenga Podemos y otros socios del Gobierno. El portavoz nacional ha sostenido que las políticas que respaldarían esas Cuentas públicas chocan con los principios de su formación. Además, ha defendido que antes de que ellos se pronuncien sobre el proyecto presupuestario, el Ejecutivo de coalición deberá ponerse de acuerdo.