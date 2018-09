PP y Cs, al Gobierno: "Esto se cae a trozos"

Las raciones diarias de partes de una conversación informal del 2009 grabada por el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional por el caso que investiga las cloacas policiales, y la actual titular de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, están extremando la oposición del PP y Cs, ya de por sí agresiva desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Los dos partidos han aprovechado este miércoles el caso que afecta a la ministra para presionar al presidente para que convoque ya elecciones. "Esto se cae a trozos", ha dicho el líder conservador, Pablo Casado. "No alarguen más esta agonía, no alarguen más este fraude", ha dicho el secretario general de los naranjas, José Manuel Villegas.

Pero el jefe del Ejecutivo no da muestras de que vaya a disolver el Parlamento, ni tampoco de que piense forzar la salida de Delgado. "Voy a aguantar hasta el 2020", ha dicho el líder socialista esta madrugada en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez también ha descartado una crisis de Gobierno.

Aun así, los socialistas viven con enorme preocupación el caso de Delgado, que si llegara a dimitir se convertiría en la tercera ministra que se ve obligada a dejar el Ejecutivo, tras Màxim Huerta y Carmen Montón. En los audios publicados este miércoles por moncloa.com (una web creada hace apenas un par de semanas), Delgado explica que había visto en Cartagena de Indias (Colombia) a jueces y fiscales con menores en un bar. En otra parte de la misma conversación del 2009, alrededor de una mesa de una marisquería madrileña en la que también estaban Villarejo y el exjuez Baltasar Garzón, la titular de Justicia, que en un primer momento negó tener relación con el excomisario, llamaba "maricón" a Fernando Grande-Marlaska.

DIMISIÓN "EN CAMINO"

En la sesión de control al Gobierno, la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, ha dado por hecho que Delgado caerá. "Llevan tres dimisiones, una de ellas en camino", ha dicho. "Que este Gobierno ejerza de abogado defensor de los golpistas es una vergüenza. No queremos que nos gobiernen ni los aires chavistas caribeños ni la tramontana del 'procés'. Rectifiquen y convoquen elecciones ya", ha concluido.

La intervención de Villegas ha sido perfectamente intercambiable. “La debilidad de su gobierno tiene consecuencias: la política económica está en manos de [Pablo] Iglesias, la territorial en manos de [Quim] Torra y [Gabriel] Rufían, y en cuanto a la confianza, su Gobierno miente reiteradamente a los españoles", ha dicho el secretario general de Cs. "El señor Sánchez se atrinchera en la Moncloa. No alarguen más esta agonía, no alarguen más este fraude. Los españoles no les aguantan ni un día más", ha añadido el dirigente naranja.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, muy firme, ha contestado a Villegas comparando este Ejecutivo con el de Mariano Rajoy. "Los españoles tienen un Gobierno que no está paralizado por los casos de corrupción, como el de antes, que usted apoyaba", ha dicho.