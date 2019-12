PP y Cs incrementan la presión a críticos del PSOE para frenar el pacto con ERC

El acuerdo entre PSOE y ERC para allanar la investidura de Pedro Sánchez parece estar a la espera de los últimos retoques. Sin embargo, desde el Partido Popular y Ciudadanos siguen incrementando la presión sobre los socialistas críticos con la estrategia marcada por su secretario general y les llaman a frenar un pacto con los republicanos catalanes. La contraoferta a la coalición con Unidas Podemos apoyada en los de Oriol Junqueras que ponen encima de la mesa algunos dirigentes conservadores y naranjas es una alianza entre PSOE, PP y Cs.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que si Sánchez "se apartara" de ERC se abriría un nuevo escenario en el que socialistas y populares tuvieran que entenderse para desbloquear la formación de Gobierno. Momentos después, en una entrevista en RNE, la líder regional del PP ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones haga cualquier cosa con tal de mantenerse en la Moncloa.

"Cómo se puede pactar un presupuesto en una cárcel, esto no hay quien lo entienda y no sé cómo hemos podido llegar a hacerlo. No ha tardado ni diez minutos en entenderse con el entorno político de ETA", ha sentenciado en referencia a ERC y a EH Bildu.

Reto a los barones

Mucho más contundente se mostró la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, días atrás, cuando retó a las "voces valientes" del PSOE a rebelarse contra las intenciones de Sánchez de ser investido presidente pese a que el precio suponga "vender España al independentismo". En concreto, la dirigente de Cs pidió a los portavocez socialista en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Garrido y Pepu Hernández, respectivamente, que se pronuncien sobre los pactos con ERC.

"Va a lo suyo, a por la silla y a hacer lo que sea para seguir gobernando", coincidió Villacís con Ayuso antes de reprochar a Sánchez que hiciera una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos para encubrir la llamada al 'president' de la Generalitat, Quim Torra. "No podemos tener una España vendida al independentismo y tener medio gobierno diciendo que en España hay presos políticos", añadió en alusión a las carteras ministeriales que ocuparán dirigentes de Unidas Podemos.

Finalmente, Villacís exigió a Sánchez una "vuelta a la sensatez" y romper el acuerdo que actualmente tiene con Pablo Iglesias para encarar su investidura con los apoyos de PP y Cs, la conocida como la 'vía 221' que propone Inés Arrimadas.