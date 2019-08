PP y Cs, a punto de oficializar la coalición en Madrid

En estos tiempos raros del nuevo multipartidismo en el que se banaliza con repetir las elecciones generales, también se dan investiduras en pleno agosto. En la semana de las fiestas de la Virgen, cuando la mayoría de los afortunados están yéndose o volviendo de las vacaciones, el PP va a lograr su tercer Gobierno autonómico gracias a Ciudadanos y Vox. Después de Andalucía y Murcia, la alianza de la derecha está a punto de juntar sus votos para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

La periodista (Madrid, 1978) ha hilvanado un acuerdo con los naranjas y los radicales para retener el Ejecutivo regional, un gobierno que ha ayudado a Pablo Casado a hacer lo propio con las riendas del partido a nivel nacional después de que su liderazgo estuviera en peligro por el mal resultado de los comicios al Congreso del mes de abril. El presidente del PP se ha volcado de manera discreta en conseguir que Vox cediera y mañana entregue los votos de sus 12 escaños a Díaz Ayuso a cambio de nada de lo que exigió en un principio: ni asumirá consejerías de manera proporcional a sus diputados ni tampoco se derogarán artículos de las leyes autonómicas que protegen al colectivo LGTBI. Tampoco se han disminuido el número de consejerías (aumentará de 9 a 13) y el líder de Cs en la comunidad, Ignacio Aguado, no se ha tenido que reunir con su homóloga del partido de ultraderecha, Rocío Monasterio, para «negociar» nada.

Finalmente, Vox se ha contentado con que Aguado haya dicho públicamente que las peticiones que el partido de Santiago Abascal ha incluido en un documento de tres folios no son «incompatibles» con el pacto de 155 medidas que cerraron PP (30 diputados) y Cs (26). Ese acuerdo será la hoja de ruta del nuevo Ejecutivo de coalición, el primero de la historia de la región, en el que los populares dirigirán siete consejerías y los naranjas, seis. En esas tres hojas, Vox reclama crear una consejería de Asuntos Sociales y Familia a la que se añada el concepto «natalidad» y que los menores extranjeros no acompañados (menas) no puedan ser atendidos hasta comprobar su edad, un proceso que en ocasiones lleva muchas semanas. Tras entregar los 12 votos a Ayuso, Monasterio ya ha advertido de que pasará a hacer una oposición «férrea». En esa bancada se encontrará a Ángel Gabilondo (PSOE), ganador de las elecciones con 37 escaños, e Íñigo Errejón (Más Madrid), con 20. El debate de investidura se ha visto ensombrecido por la apuesta de la fiscalía por investigar a las predecesoras de Ayuso, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, en el caso Púnica. Ella, que lleva trabajando para el PP desde el 2006, ha marcado distancias con esas dos políticas pese a decir hace meses que si llegaba a ser presidenta quería tenerlas «cerca».

El pleno empezará hoy a las doce con la intervención de Ayuso y continuará mañana con el resto de partidos. Después, la votación. La toma de posesión, si no hay sorpresas, será el día 19, ya que el nombramiento debe salir en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad. Inconvenientes de ser investida en agosto.