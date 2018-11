El PP dará nuevos pasos cuando se conozcan más datos de los audios de Cospedal

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que la formación conservadora irá "dando pasos" en lo referente a los audios entre la exsecretaria general Maria Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo según se vayan conociendo nuevos datos. El líder popular ha insistido en que "con pleno respeto a la presunción de inocencia" el partido actuara de manera "justa y proporcional" cuando se vaya conociendo más información.

"Sin hacernos partícipes de prácticas del pasado que nos puedan perjudicar" y "sin caer en afanes inquisitoriales", Casado ha insistido en que serán "justo y equilibrados en las medidas" que apliquen. Además, ha querido señalar que el gesto de Cospedal de dejar su puesto en el Comité Ejecutivo General "le honra". Un abandono que para Casado es "compatible" con su compromiso de "que el PP sea el partido más transparente y más ejemplar".

Preguntado sobre los nuevos audios difundidos este martes por el digital 'Moncloa.com' que ponen de manifiesto el conocimiento del anterior presidente del PP, Mariano Rajoy, de los asuntos tratados entre Cospedal y Villarejo, Casado no ha querido entrar en el asunto. "No comento conversaciones privadas que no puedo certificar que son ciertas", ha sentenciado.