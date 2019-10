El PP dice que aceptaría más autogobierno para Cataluña si no es "desleal"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que "se puede negociar" la opción de que la Generalitat de Cataluña tenga más autogobierno "siempre que se mejore la vida" de los catalanes y no haya gobiernos "desleales" que "utilicen sus competencias para adoctrinar o para intentar ir contra el Estado".

"En cualquier caso se puede negociar siempre que mejore la vida de los catalanes, que es lo importante. Además nunca he creído en las cosas a granel, que tengan más o menos autogobierno no es la pregunta, la pregunta es si mejoramos los servicios públicos. Y una competencia no es buena ni mala de por sí, sino que depende de cómo se utilice", ha declarado el número dos del PP en una entrevista en Cadena Ser.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha cargado contra este gesto en Twitter: "Después de 40 años de cesiones y privilegios a los nacionalistas, ¿el PP aún no ha entendido que seguir cediendo es el camino fácil pero el camino equivocado? Hace falta más igualdad, dejar de mimar a los quieren separarnos y cuidar a todos los españoles".

García Egea ha afirmado que los independentistas pueden plantear su proyecto rupturista en las Cortes Generales, ya que la Constitución "deja abierto" ese camino para que se pueda "consultar con toda España" y, llegado el caso, "conseguir una victoria acorde con sus intereses dentro de la ley". "En democracia no acaben atajos", ha dicho en referencia a la vulneración del Estatut y la Carta Magna en el 2017.