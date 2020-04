El PP se escuda en la presencia de Iglesias para rechazar los Pactos de la Moncloa

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que su partido no apoyará la reedición de los Pactos de la Moncloa por la presencia del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Gobierno. La dirigente popular ha acusado al ministro de Derechos Social y Agenda 2030 de estar trabajando "en la destrucción del sistema del 78" y ha asegurado que no le ve el sentido a alcanzar una cuerdo con Podemos.

"Podemos no es el Partido Comunista de los años 70. Iglesias no es [Santiago] Carrillo. Carrillo había evolucionado y trabajaba en la construcción e Iglesias lo contrario, trabaja en la destrucción, ha insistido antes de señalar que es "muy difícil separar los ingredientes del conglomerado" que forman Pedro Sánchez e Iglesias: "Son un proyecto, una unidad de destino en lo universal".



Las palabras de Álvarez de Toledo llegan dos días después de que el presidente del PP, Pablo Casado, asegurara que no encontró "muy sincero" al presidente del Gobierno cuando este le ofreció reeditar los acuerdos de 1977. "Nosotros, que conseguimos superar una dictadura juntos, lo que tenemos que hacer ahora es reivindicar las instituciones y el sistema político, económico y laboral que está plenamente en vigor para superar cualquier crisis", apuntó el líder conservador antes de advertir que "lo más peligroso" sería que Sánchez emplease estos acuerdos para realizar "un cambio de régimen encubierto".