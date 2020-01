El PP habla de «brindis al sol»

El portavoz del PP de Extremadura, Fernando Pizarro, afirmó ayer que las peticiones del presidente regional, Guillermo Fernández Vara, al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez son un «brindis al sol» debido al «servilismo» que ha tenido hacia Pedro Sánchez. «Fernández Vara tiene que demostrar mucho a esta comunidad autónoma que le importa más su tierra que el hecho de defender a su partido», advirtió el popular en unas declaraciones recogidas por Efe.

Pizarro vaticinó que el presidente extremeño «no le va a reivindicar nada» a Sánchez, pese a que Extremadura necesita «un posicionamiento permanente en defensa de la región». A su juicio, más allá de las infraestrcuturas hay que definir muchas inversiones que permitan a Extremadura ser «viable» por los problemas de despoblación o de desempleo. Respecto a la financiación autonómica, el popular señaló que la Conferencia de Presidentes está muy bien para iniciar la negociación del nuevo sistema, aunque no sabe si Vara tiene claro el «perfil» de lo que necesita Extremadura.

Ante esa negociación, Pizarro mostró sus temores por el «poder» de los independentistas y de las fuerzas políticas de otros territorios y señaló Extremadura no alcanzará sus objetivos si no hay una «preocupación explícita» por parte del presidente del Gobierno, algo en lo que no confía dado la región no ha estado en el discurso ni en los nombramientos de Pedro Sánchez.

En este contexto, el PP aboga por medidas inmediatas y el apoyo del Estado para afrontar problemas como el desempleo, la despoblación o el déficit de infraestructuras.